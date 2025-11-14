Überwachungsvideo zeigt letzte Stunden von Marshawn Kneeland

Ein Überwachungsvideo, das ESPN zugespielt wurde, zeigt jetzt die letzten Stunden von Marshawn Kneelands (†24) Leben. Wie darin zu sehen ist, war der Spieler der Dallas Cowboys am Abend des 5. November auf dem Dallas North Tollway in einer rasanten Verfolgungsjagd mit der Polizei unterwegs. Dabei verließ er die Autobahn, vollzog eine Kehrtwende und kollidierte schließlich um 22:40 Uhr nahe der Teamzentrale der Cowboys mit einem Pickup-Truck. Der NFL-Spieler flüchtete daraufhin zu Fuß, doch nur wenige Stunden später, um 1:31 Uhr am nächsten Morgen, wurde sein lebloser Körper aufgefunden. Die Umstände seines Todes deuten auf einen Suizid hin, die genaue Todesursache wird weiterhin untersucht.

Die Verfolgungsjagd startete, nachdem der Sportler wegen eines Verkehrsvergehens von der Polizei angehalten werden sollte. Audioaufnahmen, die von Us Weekly veröffentlicht wurden, zeigen zudem, dass der Sicherheitschef des Teams, Cable Johnson, die Behörden um eine Kontrolle von Marshawns Wohlbefinden bat, nachdem dieser sich gegenüber ihm geäußert hatte, dass er nicht ins Gefängnis gehen könne. Berichten zufolge hatte er sich in den Stunden vor seinem Tod auch mit Abschiedsnachrichten an Freunde und Familie gewandt. Seine Freundin Catalina Mancera erklärte, dass er in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte.

Nur eine Woche nach dem tragischen Tod des Sportlers teilte Dallas-Cowboys-Coach Brian Schottenheimer außerdem eine bewegende Nachricht mit der Öffentlichkeit: Die Freundin des verstorbenen Footballspielers ist schwanger – es wäre das erste Kind des Paares. In einer Pressekonferenz erklärte er laut OK!: "Wir wollen sicherstellen, dass sie versorgt ist und das Baby für den Rest seines Lebens versorgt ist." Gleichzeitig kündigte die Organisation die Gründung des Marshawn Kneeland Memorial Fund an, der die Zukunft von Catalina und ihres ungeborenen Kindes absichern soll.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Marshawn Kneeland, Footballspieler

Imago Video-Tribut für Marshawn Kneeland vor dem NFL Berlin Game im Olympiastadion, 9. November 2025

Instagram / szn.stitches Catalina Mancera und Marshawn Kneeland