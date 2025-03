Lady Gaga lobt Verlobten für Support bei Album "Mayhem"

Lady Gaga (38) strahlt! Die Sängerin hat im "Las Culturistas"-Podcast verraten, dass ihr Verlobter Michael Polansky einen enormen Einfluss auf ihre kreative Arbeit hat. Die beiden lernten sich 2020 kennen – zu einer Zeit, in der Lady Gaga keine neue Musik produzierte. Wie die Sängerin betont, habe Michael schnell erkannt, wie glücklich sie bei ihrer Arbeit im Studio sei, und sie dazu ermutigt, wieder Musik zu machen. Mit seinem Support entstand ihr neuestes Album "Mayhem", das seit Kurzem erhältlich ist. "Ich fühlte mich durch ihn sehr gesehen", schwärmte die Künstlerin im Gespräch.

Neben den Einblicken in die Entstehungsgeschichte ihres Albums sprach die "Bad Romance"-Sängerin auch offen über die Herausforderung psychischer Erkrankungen. Lady Gaga, die sich in der Vergangenheit immer wieder für mentale Gesundheit engagiert hatte, offenbarte, dass sie eine Psychose durchlebte, die sie für eine Zeit lang von der Realität entfremdete. Sie betonte, wie wichtig es für sie sei, diese schwierigen Erlebnisse in ihrer Musik zu verarbeiten und anderen Hoffnung zu geben: "Ich möchte, dass Menschen wissen, dass Frieden möglich ist und es besser werden kann."

Privat scheint Lady Gaga ihr Glück gefunden zu haben. Die Sängerin beschreibt Michael Polansky, den Geschäftsführer der Parker Group und Absolvent der Harvard-Universität, als ihren besten Freund und Partner. Gemeinsam gehen sie nicht nur durch Höhen und Tiefen, sondern planen offenbar auch eine gemeinsame Zukunft inklusive Familienzuwachs – ein Wunsch, den die Sängerin in Interviews bereits mehrfach geäußert hat. "Ich bin so glücklich, verliebt zu sein, und ich freue mich darauf, eine Familie zu haben", verriet sie unter anderem gegenüber BuzzFeed Canada. Die beiden scheinen eine solide Basis gefunden zu haben, die Lady Gaga nun sowohl privat als auch beruflich stärkt.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

