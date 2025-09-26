Shirin David & Co: Dieses Duo steckt hinter ihren Mega-Hits

Shirin David (30), Capital Bra (30), RAF Camora (41) – sie alle verdanken ihre Chart-Hits dem Produzenten-Duo The Cratez, bestehend aus David Kraft und Tim Wilke aus Göttingen. Mit mittlerweile 20 Nummer-eins-Hits liegen sie in Deutschland nur knapp hinter dem Rekordhalter Dieter Bohlen (71), der auf 23 Spitzenplätze kommt. Obwohl sie mit Stars aus allen Ecken des Hip-Hop und Pop zusammenarbeiten, hat jeder Künstler seine eigene Handschrift, die das Duo auch in ihren Produktionen berücksichtigt. Für die 30-Jährige, deren Song "Bauch, Beine, Po" zuletzt ein großer Erfolg war, kreierten die beiden Beats, die "cleaner" und feministisch geprägt sind, wie sie im Interview mit Welt verraten.

Bei der Arbeit mit Capital Bra ging es den Produzenten laut eigener Aussage vor allem darum, den Sound laut und druckvoll zu gestalten, passend zu seinem energiegeladenen Stil und seiner Rap-Attitüde. Für die "Ich darf das"-Interpretin hingegen setzten The Cratez auf einen frischen und einzigartigen Stil, der dem poppigen und glamourösen Image der Sängerin gerecht wird. "Bei Shirin haben wir bewusst versucht, Beats zu machen, die es so noch nie gab", erklärte Tim im Gespräch. Die Zusammenarbeit wird stets auf den Künstler individuell zugeschnitten, was die musikalische Vielseitigkeit des Duos unter Beweis stellt.

Obwohl The Cratez längst als Hit-Garanten gelten, haben David und Tim ihren Blick nicht ständig auf Rekorde gerichtet. Während Dieter noch knapp mit der Anzahl seiner Nummer-eins-Platzierungen vorne liegt, zeigt sich vor allem David gelassen: "Nummer-eins-Hits kann man nicht erzwingen." Trotz des Erfolgs genießen sie es, im Hintergrund zu bleiben und nicht in den medialen Fokus zu rutschen, wie der DSDS-Juror, der heute mit seiner großen Arena-Tour "Jetzt oder Nie" in Hamburg gestartet ist. Stattdessen verbringen sie weiterhin viel Zeit mit ihren Familien, um die Balance zwischen kreativer Arbeit und persönlichen Freiheiten zu wahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, Influencerin und Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / thecratez Tim Wilke (links) und David Kraft (rechts) mit Rapper Kurdo, 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Capital Bra, Rapper