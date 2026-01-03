Gwyneth Paltrow lehnte heiße Szene mit Ethan Hawke ab

Gwyneth Paltrow (53) hat verraten, warum sie 1998 eine geplante, sehr explizite Sexszene mit Ethan Hawke (55) für "Große Erwartungen" ablehnte. In einem gemeinsamen Gespräch mit Vanity Fair erinnerte sich Ethan daran, wie Regisseur Alfonso Cuarón (64) die Szene in allen Details beschrieb: "Die Kamera fährt deinen Bauch entlang, dann geht sie hoch zu deinen Brüsten, dann in dein Gesicht, während du den Höhepunkt erreichst", rezitierte er. Gwyneth soll das Vorhaben jedoch gestoppt haben. "Ich dachte: Oh, mein Gott, mein Vater wird einen Herzinfarkt bekommen", sagte die Schauspielerin in dem Gespräch. Statt mitzumachen, bestand sie darauf, diese Grenze nicht zu überschreiten – sehr zum Respekt ihres Filmpartners, der sie für ihre Haltung lobte.

Die Entscheidung sei damals weniger aus persönlicher Scham gefallen, erklärte Gwyneth, sondern aus Rücksicht auf ihre Familie. Sie sei in den frühen Jahren ihrer Karriere sehr empfindlich gewesen, wenn sie daran dachte, dass ihr Vater und ihr Großvater intime Szenen mit ihr sehen könnten. Heute sehe sie das gelassener: "Jetzt wäre es mir egal", erklärte die Schauspielerin selbstbewusst. Ethan erinnerte sich, wie deutlich Gwyneth Alfonsos Idee ablehnte, und bescheinigte ihr ein gutes Gespür dafür, wie Bilder später genutzt und kontextualisiert werden.

Abseits der Anekdote zeigt sich, dass Nähe und Grenzen für Gwyneth auch privat Thema sind. Die zweifache Mutter, die selten Einblicke in familiäre Momente gewährt, erzählte jüngst, wie peinlich es ihrem Sohn ist, seine Mutter intime Filmszenen spielen zu sehen. So peinlich, dass er sich sogar die Augen verdeckt habe. Zwischen roten Teppichen und Drehs schützt die Unternehmerin ansonsten ihr Zuhause konsequent vor der Öffentlichkeit. Und auch in Freundschaften aus der Branche, etwa mit Kollegen, die sie seit Jahrzehnten kennt, wird deutlich, wie sehr sie Wert auf Respekt und klare Absprachen legt – am Set ebenso wie im privaten Umfeld.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Juni 2024

Imago Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow in einer Szene aus "Große Erwartungen"

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter in Beverly Hills