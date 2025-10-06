"Wer wird Millionär?": Warum keiner mehr die Million knackt

Seit dem 24. März 2020 hat niemand mehr beim beliebten TV-Quiz Wer wird Millionär? die Millionenfrage richtig beantwortet. Damals war es Ronald Tenholte, der den Hauptgewinn abräumen konnte. Seither gehen die Kandidaten oft mit leeren Händen oder kleineren Beträgen nach Hause. In der Podcast-Reihe "Ein Abend mit Günther Jauch" hat der Moderator Günther Jauch (69) jetzt erklärt, dass dies seiner Meinung nach vor allem an einer "Vollkasko-Mentalität" liege, die viele Kandidaten an den Tag legen.

Günther schildert, dass viele der Teilnehmenden aus Angst, frühzeitig auszuscheiden, ihre Joker unklug einsetzen. Statt sich auf ihre Intuition zu verlassen, holen sie lieber Sicherheiten ein, die sie später vielleicht dringender benötigen würden. Auf der anderen Seite gebe es Kandidaten, die ihre Joker gar nicht oder erst zu spät nutzen, weil sie sie sich für später aufsparen wollen. Günther rät, die Joker gezielt einzusetzen, sobald Unsicherheiten auftreten, auch wenn es bereits bei den ersten Fragen ist. Effizienz und eine gute Strategie seien der Schlüssel zum Erfolg, so der Moderator.

Dass Günther auch nach all den Jahren immer noch mit Leidenschaft die Show moderiert, war zu Beginn von "Wer wird Millionär?" keine Selbstverständlichkeit. Als das Quiz 1999 an den Start ging, war das Format alles andere als ein Publikumsmagnet. Der Moderator selbst wusste nicht, ob sich das Konzept in Deutschland durchsetzen würde. Heute ist "Wer wird Millionär?" für viele Fernsehzuschauer Kult, und der 69-Jährige gilt als einer der beliebtesten Moderatoren im Land. Vielleicht schafft es ja bald wieder ein Kandidat, die Tipps des Moderators zu beherzigen und die eine Million Euro zu gewinnen.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Getty Images Günther Jauch im Dezember 2020