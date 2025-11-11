Das hält Alessandra von Emma und Tims Promihof-Flirt

Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel sorgten in der Reality-Show Der Promihof mit ihrer Romanze für Aufmerksamkeit. Alessandra Riili, ebenfalls Teilnehmerin der Show, hat sich im Interview mit Promiflash kritisch zu dem Verhalten der beiden geäußert. Sie bezeichnete Emmas Auftreten als "widersprüchlich", da die Social-Media-Persönlichkeit zwar etwas Lockeres suche, gleichzeitig jedoch strikte Regeln für Tims Verhalten in Bezug auf andere Mitteilnehmerinnen wie beispielsweise Nadja Großmann aufstelle. Besonders störe sie, dass Emma die Mitstreiterin Ina Kina in eine Schublade gesteckt habe, während sie selbst ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt habe: "Aber dasselbe bei Ina Kina abzuziehen und sie als Drama Queen abzustempeln, finde ich strange."

Alessandra ließ zudem durchblicken, dass sie sich von Emma und der ebenfalls teilnehmenden Pinar Sevim am meisten genervt fühlte. Deren Verhalten habe in ihr gemischte Gefühle geweckt: "Ich hatte bei beiden das Gefühl, dass es einfach aufgesetzt ist und nicht echt." Die Spannungen innerhalb der Promihof-Runde scheinen sich auch im weiteren Verlauf der Show bemerkbar gemacht zu haben, insbesondere da Emmas und Tims Flirt für Diskussionen sorgte. Alessandra selbst gab sich im Interview nachsichtig: "Jeder soll machen, wie er will." Bereits in der Vergangenheit sorgten Emma und Tim mit ihrem Verhalten in der Show für Aufsehen – besonders wegen der Nähe, die sie trotz der gemeinsamen Zeit mit anderen Mitbewohnern suchten.

Laut Paco Herb und Ina lief zwischen Tim und Emma beispielsweise mehr als nur Geschmuse während der Nachtruhe. "Absolut pervers! Sex in einem Gameformat ist ein absolutes No-Go", schimpfte Paco im Einzelinterview bei Der Promihof. In der Realityshow, die eigentlich kein Datingformat ist, müssen sich die Prominenten in einer entlegenen Hofkulisse diversen Aufgaben wie dem Ausmisten von Ställen oder der Fütterung von Tieren widmen. Die Show stellt somit Ansprüche an die Teilnehmer, mit denen die wenigsten Reality-Sternchen aus ihrem Alltag vertraut sind. Auch der vorzeitige Exit von Alessandra wühlte die Gruppe auf: Während ihres Aufenthalts auf dem Hof verschlechterte sich der Gesundheitszustand der TV-Debütantin derart, dass sie sich schließlich zum Ausstieg aus dem Format entschloss.

Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili im Dezember 2024

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

RTLZWEI Paco Herb und Sandra Sicor bei "Der Promihof"