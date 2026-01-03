Peinlich? Laurenz Pesch teasert eigenen Herzschmerz-Song an

Realitystar Laurenz Pesch sorgt zum Jahresstart für reichlich Gesprächsstoff und kündigte auf Instagram nun einen eigenen Song an. In dem emotionalen Snippet singt er: "Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Denn du hast es geschafft, einen Menschen zu zerbrechen, der dich doch so geliebt hat." Viele Fans sind überzeugt, dass sich der Text an seine Ex Brenda Brinkmann richtet, von der er sich in der aktuellen Staffel von Temptation Island VIP getrennt hatte. Der komplette Track soll erst am 9. Januar erscheinen, doch schon jetzt sammelten sich zahlreiche Kommentare unter dem Ausschnitt.

Der Song ist nicht die einzige Aktion, mit der Laurenz seine Trennung zu verarbeiten scheint. Erst kürzlich hatte er ein waghalsiges Video gepostet, in dem er sich für einen Stunt selbst in Flammen setzte und anschließend von einer Brücke ins Wasser sprang. Unter den Clip schrieb er provokant: "Ich konnte meiner Ex noch nie etwas ausschlagen." Viele sehen darin nun vor allem Promotion für den neuen Song und üben Kritik an Laurenz. Während einige Nutzer ihm vorwerfen, Aufmerksamkeit um jeden Preis zu suchen und die Aktion für peinlich halten, gibt es auch unterstützende Stimmen. "Temptation"-Kollege Aleksandar Petrovic (34) kommentierte: "Junge, jeden Tag eine neue Überraschung! Multitalent!" Auch Marwin Klute (28) feierte den Song mit Flammen-Emojis.

Laurenz und Brenda hatten ihre Beziehung bei "Temptation Island VIP" am letzten Lagerfeuer endgültig beendet. Beide lieferten dabei schockierende Szenen, von Pool-Flirts über intime Gespräche bis hin zu Übernachtungsdates mit Verführer und Verführerin. Laurenz scheint diese Erlebnisse nun musikalisch zu verarbeiten. In einer Zeile heißt es: "Und ich weiß, es gehören immer zwei dazu, doch bei uns warst es meistens du." Ob der Song der Beginn einer ernsthaften Musikkarriere ist oder nur ein kreatives Experiment bleibt, ist noch offen. Fans müssen sich bis zum 9. Januar gedulden, um das volle Herzschmerz-Drama zu hören.

Instagram / laurenz.pesch Reality-Star Laurenz Pesch 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Realitystar

RTL Brenda Brinkmann und Melissa Heitmann beim ersten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer in Folge fünf