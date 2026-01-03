"Heute nicht": Jeremy Renner erinnert sich an Unfall 2023

Jeremy Renner (54) hat den dritten Jahrestag seines beinahe tödlichen Schneepflugunfalls zum Anlass genommen, sich mit deutlichen Worten zu melden. Auf Instagram zeigte der Marvel-Star am Neujahrstag ein Foto seines massiven "Snowcat", umringt von Bäumen und tiefem Schnee – genau jenes Fahrzeug, das ihn am 1. Januar 2023 in Reno, Nevada, überrollt hatte, als er seinen Neffen Alex vor dem drohenden Unglück bewahrte. Über das Bild schrieb Jeremy knapp: "Nicht heute", dazu ein Zwinkern und ein Kuss-Emoji. Kurz darauf folgte eine zweite Story: Ein Kind auf einem verschneiten Pfad sowie Jeremys Botschaft an den Start ins neue Jahr: "Frohes neues Jahr, ein neuer Tag ... Und neue Wege voller Liebe und Abenteuer ... 2026!!!"

Der "Hawkeye"-Darsteller hatte bei dem Unfall mehr als 35 Knochenbrüche erlitten und lag zeitweise in kritischem Zustand im Krankenhaus. Ein Sheriff-Bericht, auf den sich CNN damals bezog, hielt fest, Jeremy sei "unter die linke Kette gezogen" worden. In den Monaten danach sprach der Schauspieler mehrfach öffentlich über das Ereignis und seinen Weg zurück. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erklärte er, weshalb er im darauffolgenden Winter wieder auf den Schneepflug stieg: "Ich gehe direkt ins Auge des Sturms jeder Angst", so Jeremy. Er habe nicht gewollt, dass die Maschine ihn "beherrscht". Das Fahren sei nicht das Problem gewesen, erinnerte er sich, eher der Moment des Absteigens: "Ich sah noch kleine Stücke meiner Kleidung darin. Und ein paar andere Dinge, über die ich nicht sprechen will!, erzählte er. Im Gespräch mit People zu seiner im vergangenen April erschienenen Memoir "My Next Breath" sagte Jeremy zudem: "Ich bin nicht von dem Vorfall heimgesucht – nicht allzu oft jedenfalls – von den Bildern, den Geräuschen." Und dann der Satz, der ihn seither begleitet: "Ich bin nicht gestorben."

Während Jeremy öffentlich seine Stärke demonstriert, bleibt sein Privatleben ein wichtiger Anker. Der Schauspieler, der eine enge Beziehung zu seiner Tochter Ava Berlin aus seiner Ehe mit Sonni Pacheco hat, konzentriert sich verstärkt auf die Familie. Seine Erfahrung hat ihm gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Ava, die im März 2013 geboren wurde, ist für ihren Vater der wichtigste Mensch der Welt. "Sie macht mich zur besten Version meiner selbst", schwärmte Jeremy einst bei People. Nach seinem Unfall wurde sie zu seiner größten Motivation. "Deine Umarmungen und deine Liebe haben mich unglaublich schnell geheilt", schrieb er zu ihrem 10. Geburtstag auf Instagram. Während seine Marvel-Kollegen Chris Hemsworth (42) und Chris Evans (44) 2026 als Avengers zurückkehren, ist Jeremys Zukunft als Hawkeye noch ungewiss. Wenn sie ihn ersetzen wollen, sei das für ihn überhaupt kein Problem. "Ich bin selbst ziemlich beschäftigt", erklärte er bei Breakfast Club Power 105.1 FM. Doch vielleicht gibt es ja doch noch eine große Überraschung für seine Fans.

Getty Images Jeremy Renner, September 2025

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner fährt längst wieder Schneepflug

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und sein medizinisches Team im Januar 2023