Möchte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marc erneut ins TV?

Marc aus Hochzeit auf den ersten Blick denkt über ein TV-Comeback nach – und verrät, welche Shows ihn reizen würden. Im Gespräch mit Promiflash sagt der Reality-TV-Star, dass er nach dem Finale der diesjährigen Staffel, in dem er sich mit Marco für die Scheidung entschied, bereits Anfragen von verschiedenen Formaten bekommen habe. Bislang habe er alle abgesagt. Der Zeitpunkt sei für ihn nicht entscheidend gewesen, ins Fernsehen zu gehen, betont er. Dennoch klingt bei Marc deutlich an, dass er 2026 wieder vor der Kamera stehen könnte – vielleicht sogar bei "Hochzeit auf den ersten Blick", sobald er offiziell geschieden ist. Wo und wann er sich zeigt, lässt er offen, aber die Richtung ist klar: Dating mit Tiefgang und Begegnungen auf Augenhöhe.

Marc geht sogar ins Detail. "Es gab ja natürlich auch schon Anfragen von Fernsehformaten. Ich habe bis jetzt erst alle abgelehnt, weil für mich war es jetzt nicht wichtig, ins Fernsehen zu kommen", erklärt er bei Promiflash. Drei Formate hätten trotzdem seinen Nerv getroffen: "Ich finde das Dschungelcamp super. Da bin ich auch Fan von, muss man dazu sagen." Außerdem würde er Prince Charming gerne ausprobieren, ebenso ein zweites Mal "Hochzeit auf den ersten Blick". Datingformate mit Hintergrund seien genau sein Ding, denn er sei "auf der großen Liebessuche". Auf mögliche Anfragen würde er "noch eine Nacht drüber schlafen", aber wohl "ziemlich schnell Ja sagen", so Marc weiter.

Nach dem Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigte sich Marc überraschend gefestigt. "Aktuell geht es mir richtig gut. Das Finale macht natürlich noch mal viel mit einem, wenn man es dann selbst auch noch mal sieht. Ich habe aber damit schon ganz gut abgeschlossen", sagte der Kandidat gegenüber Promiflash. Obwohl die vergangenen Wochen für ihn emotional aufwühlend gewesen seien, kamen nach der Ausstrahlung vor allem positive Rückmeldungen aus dem Umfeld. Marc berichtete, dass er häufig auf der Straße erkannt wurde: "Das ist natürlich auch schön, dass man erkannt wird. Das ist alles positiv. Der ganze Vibe von den Leuten ist immer super", erklärte er und betonte, dass ihm die freundlichen Begegnungen helfen, mit der ungewohnten Aufmerksamkeit umzugehen.

Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

