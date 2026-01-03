Darum entschied sich HadeB-Marc im Finale für die Scheidung

Im großen Finale der zwölften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick ist für Marc und Marco endgültig Schluss: Die beiden Reality-Stars entscheiden sich gemeinsam vor laufenden Kameras für die Scheidung. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der Musical-Darsteller jetzt, wie es zu diesem klaren Cut kommen konnte und warum er sich am Ende gegen die TV-Ehe stellte. Der Kandidat betont, dass er bis zur letzten Minute auf sein Gefühl gehört habe und erst in den Tagen vor dem Finale endgültig merkte, dass es für eine Liebe nicht reicht. Besonders die Zeit, in der sie ohne Kameras unterwegs waren und Marc bei Marco zu Hause war, habe ihm die Augen geöffnet.

Je intensiver sich die beiden abseits der Dreharbeiten kennenlernten, desto deutlicher spürte der 40-Jährige, dass ihn vieles in der neuen Beziehung störte. Er schildert im Interview, dass bei Marco daheim "viele Sachen passiert" seien, die für ihn am Ende ausschlaggebend gewesen seien. Er habe wahrgenommen, dass er sich zu sehr in eine Richtung habe drängen lassen, in die er eigentlich gar nicht wollte, weil dies seinen Charakter stark verändert hätte. Für ihn sei klar gewesen, dass er keine Entscheidung nur für das Fernsehen treffen wolle. "Wenn man das Gefühl hat, es passt nicht, dann sollen wir uns nicht nur fürs Fernsehen für die Ehe entscheiden, sondern wir müssen auf uns selbst hören und auf unser Gefühl", erklärt der Teilnehmer. In der freien Zeit neben den Dreharbeiten habe sich ihre Verbindung einfach nicht weiterentwickelt – trotz vieler Emotionen. Für Marc stand damit fest: "Auch wenn es sehr emotional ist und auch wenn er mir sehr, sehr viel bedeutet, ist es halt keine Liebe – das kann man nicht erzwingen."

Kurz nach Ausstrahlung des Finales zeigte sich Marc überraschend gelassen. "Aktuell geht es mir richtig gut. Das Finale macht natürlich noch mal viel mit einem, wenn man es dann selbst auch noch mal sieht. Ich habe aber damit schon ganz gut abgeschlossen", erklärte der Musical-Darsteller gegenüber Promiflash. Die Tage nach dem TV-Aus spülten zwar alte Gefühle wieder hoch, aber für ihn stand fest: "Ich denke mal, das wird jetzt die nächsten Tage bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall dann auch passé sein." Auch mit der plötzlichen öffentlichen Aufmerksamkeit konnte der Kandidat gut umgehen. "Ich werde auf der Straße überall erkannt. Das ist natürlich auch schön, dass man erkannt wird. Das ist alles positiv", berichtete Marc. Die vielen freundlichen Rückmeldungen erleichterten ihm den Umgang mit der Situation: "Für mich ist es somit auch einfacher, damit umzugehen. Das macht das alles leichter, natürlich."

Joyn / Markus Hertrich Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

