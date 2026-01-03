Bereut Marc seine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Scheidung?

Marc und Marco entschieden sich in der zwölften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick im großen Finale dazu, getrennte Wege zu gehen. Jetzt spricht der Musical-Darsteller über diese richtungsweisende Entscheidung. "Ich habe das überhaupt nicht bereut", betonte er im Gespräch mit Promiflash und erklärte, dass er nie Zweifel an der Scheidung hatte. Obwohl die beiden während der Show vereinbart hatten, sich vor einer endgültigen Entscheidung über ihre Gefühle auszutauschen, kam es nicht mehr dazu. Stattdessen schilderte Marc sogar eine Befürchtung: "Ich hatte eigentlich Angst, dass er sich vielleicht doch ein Ticken in mich verliebt hat."

Nach dem Experiment entwickelte sich zwischen den beiden jedoch eine überraschend harmonische Freundschaft. Trotz der Scheidung blieben sie nach dem Ende der Dreharbeiten in engem Austausch. "Wir hatten auch noch eine Zeit lang echt guten Kontakt. Also auch mehrmals täglich und haben uns auch so wie vorher gute Nacht gewünscht", so Marc weiter. Diese ungezwungene Verbindung ohne die Erwartungen einer romantischen Beziehung schien beiden gutgetan zu haben. "Der Druck ist einfach weggefallen", zog Marc ein positives Fazit der Trennung.

Nach dem großen Finale beschäftigte sich der Musical-Darsteller auch mit seiner Zukunft im Fernsehen. Im Gespräch mit Promiflash erzählte er, dass ihn nach der Ausstrahlung mehrere Anfragen von Fernsehformaten erreichten. "Ich habe bis jetzt erst alle abgelehnt, weil für mich war es jetzt nicht wichtig, ins Fernsehen zu kommen", betonte der Kandidat. Trotzdem zeigte sich Marc offen für neue Abenteuer und schwärmte besonders für drei Sendungen: "Ich finde das Dschungelcamp super. Da bin ich auch Fan von." Auch Prince Charming und eine zweite Runde bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kämen für ihn infrage. Dating-Formate mit echtem Tiefgang seien genau sein Ding, schließlich sei er "auf der großen Liebessuche".

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn / Markus Hertrich Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

