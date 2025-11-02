Speiseplan und Job: Details über P. Diddys Zeit im Gefängnis

Sean "Diddy" Combs (55) hat nach seiner Verlegung in das Bundesgefängnis Fort Dix in New Jersey seinen ersten Tag im neuen Umfeld hinter sich gebracht. Der Rapper wurde am 30. Oktober in das niedrig gesicherte Gefängnis mit rund 4.000 Insassen überstellt. Als erste Mahlzeit servierte man ihm Pasta, zwischen Chicken Alfredo und Spaghetti konnte er wählen. Ergänzt wurde das Menü durch grüne Bohnen und Vollkornbrot. Auch der Folgetag bot typische Gefängniskost: Haferbrei, Frühstückskuchen und French Toast standen morgens auf dem Speiseplan. Mittags folgten gebackener Fisch, Reis Pilaf, Spinat und Krautsalat, bevor der Tag mit Bohnensuppe und einem Taco-Salat zum Abendessen endete, wie US Magazine berichtete.

Neben den Mahlzeiten erfuhr der Musiker auch, welcher Arbeit er sich während seiner Haft widmen muss. Wie bekannt wurde, ist er im Gefängnis nun in der Wäscherei tätig und soll Kleidung waschen und trocknen. Zwar sind die Möglichkeiten hinter Gittern begrenzt, doch Diddy kann kleine Annehmlichkeiten aus der Kantine erwerben. Ein Tablet, mit dem er Musik hören, Spiele spielen und E-Mails abrufen kann, ist für 131 Dollar erhältlich. Darüber hinaus stehen Naschereien wie Schokoriegel und gesunde Snacks auf der Einkaufsliste. Die Bedingungen in der neuen Einrichtung sollen im Vergleich zu seinem vorherigen Aufenthaltsort, dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn, deutlich angenehmer sein.

Die Verlegung markiert den nächsten Schritt in der Strafe, die Diddy im Oktober für seine Vergehen verhängt wurde. Die Anklagepunkte umfassten unter anderem den Transport von Personen zum Zweck der Prostitution. Der einstige Showbusiness-Mogul wurde dafür zu 50 Monaten Haft verurteilt, von denen ihm ein bereits verbrachtes Jahr angerechnet wird. Ehemals für sein glamouröses Leben bekannt, ist die Haftzeit ein scharfer Kontrast für ihn. Die restliche Zeit wird er in Fort Dix absitzen, bis zu seiner geplanten Entlassung am 8. Mai 2028.

Getty Images P. Diddy, Musiker

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Februar 2008

