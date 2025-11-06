Als Special Guest: Laura Maria Rypa plant Zirkus-Auftritt

Laura Maria Rypa (29) sorgt mit einer aufregenden Ankündigung auf Instagram für Aufsehen: Die Ex von Pietro Lombardi (33) möchte sich einer völlig neuen Herausforderung stellen und sich am Trapez ausprobieren. In einem emotionalen Post verriet sie jetzt, dass sie ab dem 16. November mit ihrem Training beginnen wird, um dann als Special Guest im Zirkus Rondel aufzutreten. Am 14. Dezember sollen die Zuschauer dann in Düsseldorf mit ansehen können, wie die 29-Jährige wortwörtlich über der Bühne schwebt. Mit einem Augenzwinkern schrieb sie: "Glaubt ihr, ich schaffe das?"

Bei ihrem Trapez-Abenteuer handelt es sich nicht um irgendeinen Zirkusauftritt: Laura betonte in ihrem Post ausdrücklich, dass es sich um einen Zirkus ohne Tiere handelt, eine Sache, die ihr sehr am Herzen liegt. "Das ist mir super wichtig und unterstütze ich voll und ganz", versicherte sie ihren Fans, die sie regelmäßig für ihren Einsatz in sozialen und umweltbewussten Themen loben. Trotz ihrer Begeisterung gestand sie auch, dass sie großen Respekt vor dieser neuen Aufgabe empfindet, denn bisher hat sie keinerlei Erfahrung in der Welt der Akrobatik gesammelt.

Wie groß Lauras Tierliebe tatsächlich ist, wurde erst kürzlich deutlich, als sie ihr Zuhause um einen fünften Hund erweiterte. In ihrer Instagram-Story präsentierte die Influencerin stolz das neue Familienmitglied und gab offen zu, wie glücklich sie über den tierischen Zuwachs ist. Dass mittlerweile neben zwei kleinen Kindern nun auch fünf Hunde zum Alltag gehören, löste unter ihren Followern allerdings kontroverse Diskussionen aus. Zahlreiche Stimmen zweifelten daran, wie die zweifache Mutter den Spagat zwischen Kindern, Hunden und ihren beruflichen Projekten schaffen kann. "Wie willst du das schaffen?", fragten viele Fans kritisch in den Kommentaren.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025