Kein Broadway: Ariana Grande arbeitet an neuem Bühnenprojekt

Ariana Grande (32) kündigte ihr nächstes großes Projekt an: Die Sängerin und Schauspielerin verriet im Interview mit der New York Times, dass sie an einem bühnenbezogenen Vorhaben arbeitet. Dabei stellte sie jedoch klar: "Es ist nicht am Broadway, aber es ist etwas, das mich sehr inspiriert und begeistert." Neben diesem neuen Projekt wird sie auch in der kommenden Staffel von American Horror Story zu sehen sein und spielt außerdem eine Rolle in dem Film "Focker In-Law".

Für ihre Fans hatte Ariana beruhigende Worte parat. Obwohl sie derzeit mit mehreren Produktionen abseits der Musikszene beschäftigt ist, wird sie sich nicht von ihrer musikalischen Karriere verabschieden. "Natürlich wird Musik immer ein Teil meines Lebens sein", betonte sie im Gespräch, wohl wissend um die Sorgen ihrer Anhänger. Ein konkretes Erscheinungsdatum für alle ihre kommenden Projekte blieb sie zwar schuldig, ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie ihre kreative Vielseitigkeit unter Beweis stellen möchte.

In der Zwischenzeit können sich Fans auf ein Bühnen-Comeback freuen: Nach einer siebenjährigen Pause wird Ariana erstmals wieder auf Tournee gehen. Im Rahmen der "Eternal Sunshine"-Tour soll sie ab Juni des kommenden Jahres durch Nordamerika reisen und neun große Konzerte geben. Auch in Europa macht die Sängerin Halt: Es wird einige Konzerte in London geben. Zudem wird gemunkelt, dass weitere Termine folgen könnten, wie unter anderem in Berlin.

Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars 2025