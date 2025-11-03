Serkan Yavuz zieht Schlussstrich unter Beziehung mit Samira

Serkan Yavuz (32) spricht Klartext: In Sam Dylans (34) Show "Iconic Drama" machte der Reality-TV-Star deutlich, dass es mit seiner Ex Samira Yavuz (31) kein Liebes-Comeback geben wird. Die beiden, die Anfang des Jahres nach einem Seitensprung von Serkan ihre Beziehung beendeten, näherten sich zuletzt wieder an. Doch nach einem Eklat während des Oktoberfests in München zog Serkan die Reißleine: "Das ist für mich abgeschlossen. Es ist besser so. Wir sind gute Eltern, und das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können."

Nach der Trennung schien es Phasen gegeben zu haben, in denen die beiden Elternteile wieder häufiger Zeit miteinander verbrachten. Der endgültige Bruch folgte jedoch rund um die Wiesn, als Samira ihren Ärger über die aus ihrer Sicht fehlende Erreichbarkeit von Serkan öffentlich machte und die Situation hochkochte. Ihren Gefühlsausbruch erklärte Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode" folgendermaßen: Es triggert sie, wenn Serkan zum Alkohol greift. "Fakt ist, Alkohol war mitunter die größte Baustelle und war mit Sicherheit immer ein Thema in den Momenten, die passiert sind, die zur Trennung geführt haben", behauptete die Zweifachmama.

Nach dem Wiesn-Drama ließ auch Serkan die Ereignisse in seinem Podcast "UnReal" Revue passieren und schoss gegen seine Ex. "Sie weiß ganz genau, wie viele Macken sie hat", behauptete der Reality-TV-Star und ergänzte: "Ich sage nur, was hinter verschlossenen Türen ist – keiner ist heilig. Auch eine Samira ist nicht heilig." Er schilderte, dass die Influencerin ebenfalls an manchen Tagen nicht erreichbar gewesen sei, er ihr aber Freiraum gelassen habe: "Ich habe trotzdem gesagt, egal, sie ist am Feiern, sie soll mal ein bisschen abschalten und sonst was." Im Gegensatz zu ihr habe er solche Themen jedoch nicht öffentlich gemacht.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025