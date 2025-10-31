Sommerhaus-Aus: Sind Paulina Ljubas & Jenny nun befreundet?

Sommerhaus-Aus für Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) – und direkt danach die Versöhnung, auf die viele gehofft hatten: Auf Instagram erklärte Paulina, wie es um ihre Freundschaft zu Jennifer Degenhart steht. Nach dem Rauswurf aus "Das Sommerhaus der Stars" meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit in ihren Stories und berichtete von einem klärenden Treffen mit Jenny. Dabei sprach sie offen über Tränen, Nähe und einen Neuanfang. Auch Jennys Partner Marvin Kleinen spielt in der Geschichte eine Rolle, denn um ihn drehte sich ein Teil des ursprünglichen Konflikts.

Die Hintergründe sind bekannt: Zwischen Paulina und Jenny war es zuvor zum Bruch gekommen, weil Paulina sich von wiederholten Unwahrheiten und einem Vertrauensbruch verletzt fühlte. Besonders schwer wog für sie, dass etwas Vertrauliches bei Marvin landete. Nun aber schildert Paulina eine Kehrtwende. "Es hat ein sehr, sehr emotionales Gespräch gegeben, was mir sehr viel bedeutet haben und wo wir beide sehr geweint haben", erklärte sie auf Instagram. In einem weiteren Clip machte sie den Status deutlich: "Jenny und ich sind wieder so befreundet, wie wir es vorher waren. Das ist für mich auch das einzig positive, was ich aus dieser Sendung mitgenommen habe. [...] Ich habe sie einfach unheimlich lieb. Sie war immer einer der wichtigsten Menschen für mich." Die Reunion der beiden Freundinnen markiert damit das persönliche Nachspiel ihres TV-Aus.

Abseits des Show-Trubels verbindet Paulina und Jenny mehr als nur gemeinsames Reality-Rampenlicht. Die beiden lernten sich im Umfeld der Szene kennen und suchten lange gegenseitige Unterstützung, wenn der Druck der Öffentlichkeit stieg. Nähe und Vertrauen waren zentrale Bausteine ihrer Freundschaft, weshalb der Bruch besonders schmerzte. Dass Marvin als Partner an Jennys Seite steht, machte manche Situationen komplizierter, weil Privates und Partnerschaft aufeinandertreffen. Umso bedeutsamer wirkt der Schritt zurück zueinander: Paulina betonte, wie wichtig Jenny für sie persönlich ist, losgelöst von TV-Formaten und Kameras. Für die Social-Media-Stars sind solche Gespräche fernab der Scheinwerfer oft die Momente, in denen Freundschaften sich bewähren oder neu beginnen.

Paulina Ljubas und Jennifer Degenhart

"Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

