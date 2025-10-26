Marvin Kleinen über Zuschauer-Echo: "Mir ist es egal"

Im Sommerhaus der Stars geht es in der aktuellen Staffel wieder richtig zur Sache, und ganz besonders die Beziehung von Marvin Kleinen und seiner Freundin Jennifer Degenhart steht dabei im Mittelpunkt. Im Interview mit Promiflash sprachen die beiden nun offen über das Zuschauer-Echo, das sie zu ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show erhalten haben. Während Jennifer die Rückmeldungen resigniert als "unterschiedlich" beschrieb und betonte, dass auch sehr gute Reaktionen dabei seien, blieb Marvin gelassen, was Kritik betrifft. "Mir ist eh egal, was die Leute von mir denken", erklärte der Reality-TV-Star selbstbewusst.

Insbesondere das negative Feedback scheint Marvin, der sich im Rahmen der Sendung immer wieder mit seiner eigenen Freundin heftig gefetzt hat, kaum zu beschäftigen. Zuschauer warfen ihm vor, Jenny in den Rücken gefallen zu sein und sie bloßgestellt zu haben. Er sieht den Kern des Problems allerdings darin, dass die Zuschauer bei einer solchen Show nur Ausschnitte von dem sehen, was tatsächlich passiert. "Jeder, der zwei IQ-Zellen hat, weiß, dass es immer Drama geben muss, weil sonst wäre es nicht das Sommerhaus", stellte er klar. Dabei machte Marvin darauf aufmerksam, dass tagtäglich 24 Stunden Filmmaterial entstehen, das letztendlich zu kurzen Folgen zusammengeschnitten wird. Viel bleibe dabei auf der Strecke, was das Bild der Ereignisse verzerren könne: "Wer eins plus eins zusammenzählen kann, weiß, wie es eigentlich ist und dass da super viel fehlt, leider."

Ungeachtet der Schlagzeilen über ihre Zeit im "Sommerhaus der Stars" scheinen Marvin und Jennifer ein enges Team zu sein. Die Beziehung der beiden, die regelmäßig Gegenstand von Diskussionen ist, hält scheinbar stand – trotz oder vielleicht auch gerade wegen des intensiven Medienrummels. Der selbstbewusste Aachener trat erstmals im Jahr 2022 im Reality-TV in Erscheinung, als er gemeinsam mit seinem Bruder Calvin Kleinen (33) in der Sendung #CoupleChallenge mitwirkte. In der Folgezeit steigerte er seine Präsenz durch weitere Sendungen wie Ex on the Beach und Are You The One?. Für Jennifer, die bereits 2021 in der RTLzwei-Show Love Island ihr Reality-TV-Debüt feierte, ließ sich Marvin sogar ein "J" tätowieren – und das nur wenige Monate vor ihrer vorübergehenden Trennung im November 2024.

ActionPress Marvin Kleinen im Januar 2023 in Köln

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025