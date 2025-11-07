Reduzierte Routine: Heidi Klum verrät ihr Beauty-Geheimnis

Heidi Klum (52) hat jetzt in Düsseldorf über ihr simples Anti-Aging-Geheimnis gesprochen und dabei deutlich gemacht, dass für sie längst gilt: weniger ist mehr. Bei der Eröffnung des Pop-up-Stores von L’Oréal Paris auf der Königsallee erzählte die Markenbotschafterin, dass sie ihre Beauty-Routine radikal vereinfacht hat. "Früher habe ich ganz viele unterschiedliche und vor allem teure Cremes benutzt, jetzt achte ich auf eine reduzierte Routine mit besseren Inhaltsstoffen", erklärte sie im Gespräch mit Gala. Unverzichtbar sei für sie die "Age Perfect Zell-Renaissance Midnight Creme", außerdem schwört das Model auf die "Panorama Mascara".

Heidi, die seit über zwei Jahrzehnten als Stilikone gilt, sprach mit Gala auch darüber, wie sich ihre Einstellung zu Schönheit und Gesundheit über die Jahre verändert hat. Regelmäßiges Wassertrinken und eine ausgewogene Ernährung spielen für die vierfache Mutter heute eine zentrale Rolle: "Das hat für mich einen riesigen Unterschied gemacht. Als ich noch jünger war, habe ich das total vernachlässigt", erklärt Heidi. In ihrem Zuhause in Los Angeles baut sie sogar ihr eigenes Gemüse an. Dort erntet sie täglich ihre Tomaten, Zucchini und Salat. Diese frischen Zutaten verarbeitet sie gerne selbst und zaubert daraus einfache, gesunde Gerichte – besonders gern Suppen.

Familiär sorgte Heidis Suppenleidenschaft jedoch bereits für Diskussionen. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (36), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, steht der Vorliebe seiner Frau für Suppen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Während Heidi regelmäßig kreative Variationen auftischt, bevorzugt ihr Mann etwas Festes auf dem Teller. Im Podcast "Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood" beschwerte sich Tom kürzlich gegenüber seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36). Er verriet, dass Heidi schon morgens am liebsten eine Gemüsesuppe löffelt: "Ich brauche was zum Kauen." Trotz der Suppen-Diskussion bleibt Heidi ihrer Linie treu und strahlt dank ihrer einfachen Routinen wie eh und je.

Getty Images Heidi Klum am Friesenwall in Köln, 2025

Getty Images Heidi Klum auf ihrem "HeidiFest" 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025