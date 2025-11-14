Das ließ Sadie Sink vom "Stranger Things"-Set mitgehen

Der Abschied vom Stranger Things-Set fällt Sadie Sink (23) anscheinend leichter mit einigen persönlichen Souvenirs. Wie die Schauspielerin auf Nachfrage des Magazins TMZ berichtet, hat sie zwei Requisiten vom Netflix-Set behalten, darunter das ikonische Skateboard ihrer Serienfigur Max Mayfield. Durch die Stadt cruisen wolle sie darauf allerdings nicht. Stattdessen hängt es als Andenken über einer Tür in ihrer Wohnung.

Außerdem wanderte ein Kassetten-Walkman in ihre Sammlung – ein Detail mit besonderer Bedeutung für ihre Figur. Der Walkman ist schließlich ein Schlüssel zu Max' Überleben in der Serie, als Musik buchstäblich zur Lebensrettung wird. Welche Songs künftig im Walkman laufen werden, ließ Sadie unkommentiert. Fans der Serie würden sicher darauf wetten, dass Kate Bushs "Running Up That Hill" dazugehört, der durch "Stranger Things" eine wahre Renaissance erlebte. Sadie war gerade auf dem Weg, Los Angeles zu verlassen, als sie von Reportern des Magazins abgepasst wurde. Am Vorabend hatte sie zusammen mit dem Rest des Casts die Premiere der fünften Staffel gefeiert.

Sadie ist seit der zweiten Staffel als Max in der Hawkins-Clique dabei und hat in Interviews immer wieder betont, wie eng die Bande innerhalb des Casts über die Jahre geworden sind. Für die Schauspielerin sind kleine Erinnerungen aus gemeinsamen Zeiten wichtig, und das Skateboard über der Tür wirkt da wie ein stiller Gruß an eine Rolle, die ihr ans Herz gewachsen ist. Abseits des Sets hält Sadie ihr Privatleben gern überschaubar, verbringt freie Zeit mit Freunden und Familie und taucht zwischen Projekten gerne unter, bevor sie wieder für Premieren, Drehreisen und Fan-Events ins Rampenlicht tritt. Die Requisiten bleiben derweil als sichtbare Brücke zu einer Ära, die für viele Fans und die Darstellerin selbst prägend war.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Netflix Sadie Sink in "Stranger Things"

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Juni 2019

