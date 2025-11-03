Nach Trennung von David: Lily Allen auf Dating-App gesperrt

Lily Allen (40) wagt nach der Trennung von David Harbour (50) einen Neustart in der Liebe – und stößt online prompt auf eine ärgerliche Hürde. Die Sängerin meldete sich auf Dating-Apps an, wie Raya, doch bei Hinge wurde sie gesperrt. Der Grund: Zweifel an ihrer Identität, weil der Name im Profil nicht exakt mit ihrem amtlichen Namen übereinstimmte. "Sie sind schrecklich, besonders wenn man gerade Liebeskummer hat", meckerte Lily in einem Gespräch mit Entertainment Weekly über Datingportale. Rendezvous mit bekannten Menschen wolle sie ohnehin vermeiden und in England sei es oft eine kleine Sensation, mit ihr auszugehen.

Im Interview erklärte Lily, sie sei auf Hinge rausgeflogen, weil man ihr vorwarf, eine bekannte Person zu imitieren. Als das Team einen Ausweis verlangte, passte der Name nicht exakt: Auf ihrem Dokument steht Lily Rose Beatrice Allen, ihr Profil zeigte eine verkürzte Variante. Bei Raya fühlt sich die Musikerin sicherer – dort hatte sie damals David kennengelernt: "Ich wusste nicht, wer er war. Ich dachte, er wäre so etwas wie ein sexy Polizist aus einer Reality-TV-Show, weil er eine Polizeiuniform trug."

Beim ersten Scrollen habe die Musikerin sein Profil damals akzeptiert, ohne die Serie Stranger Things oder seine Rolle in dieser zu kennen. Schließlich kamen sich Lily und David im Jahr 2019 näher – nur ein Jahr darauf folgte die Hochzeit in Las Vegas. Im Jahr 2025 zerbrach das Liebesglück jedoch offiziell und die zwei ließen sich scheiden. Diese Etappen greift auch Lilys neues Album "West End Girl" auf, in dem sie die Beziehung und das Ende schonungslos, aber ohne Bitterkeit verarbeitet. In mehreren Songs deutet sie an, dass in der offenen Ehe Grenzen überschritten wurden und David sie betrogen habe.

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour, 2024

Imago Lily Allen im Juni 2026

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022