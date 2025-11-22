Wette verloren: Mirja du Mont hat ein "Die Verräter"-Tattoo

Mirja du Mont (49) hat ihre Fans mit einem ganz besonderen Tattoo überrascht. Das Model, das zuletzt die RTL-Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" für sich entschieden hat, löste jetzt ein ungewöhnliches Versprechen ein. Schon während ihrer Teilnahme hatte die zweifache Mutter angekündigt, sich im Falle eines Sieges ein Tattoo stechen zu lassen – und genau das hat sie nun getan. "Wettschulden sind Ehrenschulden", erklärte Mirja am Rande der Verleihung der "Goldenen Bild der Frau" in Hamburg gegenüber RTL. Über das Design verriet sie: "Es ist jetzt im Körper und fühlt sich gut an, mega!"

"Die Verräter" ist nicht nur eine Show voller Dramatik und strategischer Herausforderungen, sondern offenbar auch eine Bühne, auf der Mirja ihre Cleverness und Entschlossenheit unter Beweis stellen konnte. Wie sie weiter betonte, sei das Format für sie eine echte Herausforderung gewesen. Ihr Sieg zeigt, dass sie mit weitaus mehr als nur Charme und Schönheit überzeugt. Auch der glamouröse Abend der Preisverleihung, bei dem starke Frauen gefeiert wurden, sei ihr eine Herzensangelegenheit gewesen: "Frauen können gar nicht genug gefeiert werden, oder?", bemerkte sie stolz.

Hinter dem Erfolg in der Show stehen nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch echte menschliche Verbindungen. Während ihrer Zeit bei "Die Verräter" hat Mirja neue Freundschaften geknüpft, insbesondere mit dem Influencer Younes Zarou (27). Auch abseits der Show scheint Mirja ein offenes und kommunikatives Wesen zu haben, das sie mit anderen verbindet. Mit ihrer liebenswerten und bodenständigen Art begeistert sie nicht nur im Fernsehen, sondern hinterlässt auch privat Spuren – und jetzt eben auch auf ihrem Körper.

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

RTL / Stefan Gregorowius Younes Zarou, TikTok-Star