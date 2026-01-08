Netflix beseitigt heimlich Filmfehler in "Stranger Things"

Die fünfte Staffel von Stranger Things hat Fans nicht nur mit spannungsgeladenen Episoden gefesselt, sondern offenbar auch ihren detektivischen Spürsinn geweckt: Aufmerksame Zuschauer entdeckten in der siebten Folge einen kleinen Fehler. Während Holly Wheeler, gespielt von Nell Fisher, in der Episode "Die Brücke" Vecnas Gefängnis entkommt, ist für einen kurzen Moment das Logo der Sportmarke Under Armour auf dem Ärmel ihres Thermoshirts zu sehen. Die Szene spielt jedoch im Jahr 1987 – ganze neun Jahre, bevor die Marke überhaupt gegründet wurde. Nutzer teilten zahlreiche Screenshots des Details in sozialen Netzwerken, wie Kino.de berichtet.

Netflix reagierte jedoch schnell und besserte den Fauxpas jetzt stillschweigend aus. In der aktuellen Version der Folge wurde das Markenlogo retuschiert und ist nun nicht mehr sichtbar. Der Fehler lässt sich laut Kino.de durch die Umstände der Dreharbeiten erklären: Nell Fisher trug das Thermoshirt wahrscheinlich unter ihrem Kostüm, um während der Aufnahmen warm zu bleiben. Es handelt sich somit um einen klassischen Schnitt- und Kostümfehler und nicht um einen versteckten Hinweis der Serienmacher, der Duffer-Brüder.

Mit der letzten Staffel von "Stranger Things" geht eine Ära zu Ende, die über Jahre hinweg Millionen von Zuschauern weltweit begeistert hat. Die Erfolgsserie prägte das Leben vieler Darsteller, darunter Millie Bobby Brown (21) und David Harbour (50), die durch ihre Rollen zu internationalen Stars wurden. Für Fans gibt es dennoch Grund zur Freude: Neben möglichen Spin-offs wird künftig auch eine Dokumentation einen Blick hinter die Kulissen der aufwendigen Produktion ermöglichen. Sie verspricht emotionale Einblicke in den Abschied von Cast und Crew und die Entstehung der finalen Staffel. Damit sorgt Netflix auch nach dem Serienfinale für reichlich weiteren Gesprächsstoff und lässt die Welt von "Stranger Things" noch ein Stück weiterleben.

Netflix Nell Fisher als Holly Wheeler in der fünften Staffel "Stranger Things"

Netflix Natalia Dyer als Nancy Wheeler und Nell Fisher als Holly Wheeler in "Stranger Things" Staffel 5

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5