Hand in Hand: Heidi Klum strahlt mit ihrem Sohn Henry (20)

Heidi Klum (52) glänzte auf dem roten Teppich der InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air – und bekam dabei charmante Begleitung. An ihrer Seite lief ihr Sohn Henry Samuel (20). Das Mutter-Sohn-Duo posierte strahlend für die Fotografen, wobei ihre Outfits perfekt aufeinander abgestimmt waren. Komplett in Schwarz kleideten sich die beiden, Hand in Hand, zeigten dabei gute Laune und ließen sich feiern. Heidi führte die Blicke auf sich mit einem engen Bandagenkleid, das vorne mit einem auffälligen Reißverschluss versehen war. Ihr Look wurde durch schwarze High Heels und eine goldene Clutch abgerundet. Henry setzte auf Eleganz und trug einen schlichten schwarzen Anzug mit einem schwarzen Hemd.

Die InStyle Imagemaker Awards gehören zu den Ereignissen, bei denen Mode und Glamour im Mittelpunkt stehen – und Heidi bewies auch diesmal ihr Talent, solche Anlässe mit einem makellosen Auftritt zu krönen. Henry, der älteste Sohn des Models, zeigte derweil, dass er seiner Mutter nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Stil in nichts nachsteht. Ihre Harmonie und der enge Zusammenhalt beeindruckten die Zuschauer, während sich das Duo bestens gelaunt präsentierte. Es war ein seltener öffentlicher Auftritt des 20-Jährigen, der sich in der Regel aus dem Rampenlicht fernhält.

Heidi zeigt sich gerne als stolze Mutter ihrer vier Kinder, wobei sie intime Einblicke eher sparsam teilt. Zuletzt hatte Heidi mit einem ganz besonderen Post für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram machte die Model-Mama ihrer Tochter Lou (16) zum Geburtstag eine rührende Liebeserklärung. Neben seltenen Kinderfotos teilte sie eine emotionale Botschaft: "Lou, mein wunderschöner Sonnenschein. Alles Gute zum 16. Geburtstag. Ich liebe dich von ganzem Herzen." Die intime Fotosammlung zeigte die ganze Familie vereint und einen Clip, in dem Lou sogar ein Lied für ihre Mutter sang.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Sohn Henry, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum mit Tochter Lou Samuel