Cynthia Erivo jubelt: Jonathan ist der Sexiest Man Alive

Jonathan Bailey (37) wurde am 3. November von dem Magazin People als Sexiest Man Alive 2025 ausgezeichnet – eine Ehrung, die der Schauspieler mit Humor und Charme annimmt. In einem Interview mit Access Hollywood auf der "Wicked: For Good"-Premiere in São Paulo witzelte Jonathan: "Manche Menschen sind von Natur aus sexy, anderen wird Sexappeal aufgezwungen." Damit spielte er auf ein Zitat von Glinda aus Wicked an, welches lautet: "Sind Menschen von Geburt an böse, oder wird ihnen das Böse aufgezwungen?" Zu Forbes sagte er später: "Nichts ist sexier als Fortschritt." Jonathan ist der erste offen schwule Mann, der diesen Titel trägt, und betonte, wie bedeutsam die Auszeichnung sowohl für ihn als auch für die LGBTQ+-Community sei.

Seine Kollegin Cynthia Erivo (38), die neben ihm in der Verfilmung von "Wicked" zu sehen ist, zeigte sich begeistert über Jonathans Titel. Gegenüber Access Hollywood bestätigte sie mit einem Strahlen: "Ja, das ist er definitiv." Auch am Set wurde das Ereignis gebührend gefeiert: Die Schauspielerin und weitere Cast-Mitglieder ließen es sich nicht nehmen, mit bedruckten Sweatshirts und einem humorvollen Video seine Ernennung zu würdigen. Jonathans spontane Gesangseinlagen, wie "You Sexy Thing" gemeinsam mit Jeff Goldblum bei Entertainment Tonight, verstärkten die Feierlaune.

Jonathan reflektierte stolz über die Bedeutung seines Titels in einem Interview. Für den "Bridgerton"-Star ist dies nicht nur eine humorvolle Ehrung, sondern auch ein Symbol für Fortschritt. Er merkte an, dass er von Männern inspiriert wurde, die gesellschaftliche Normen veränderten, und dass er nun Teil dieser Tradition sei. Seit Beginn seiner Schauspielkarriere hat Jonathan, der kürzlich verriet, Single zu sein, immer wieder bewiesen, dass Talent, Charisma und Humor eine unwiderstehliche Mischung sind – Eigenschaften, die sowohl seine Kollegen als auch das Publikum an ihm schätzen.

Getty Images Jonathan Bailey bei der Time100 Next in New York City am 30. Oktober 2025

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller Cynthia Erivo und Jonathan Bailey in London

Getty Images Darsteller Jonathan Bailey bei der Sondervorführung von "Wicked" in New York