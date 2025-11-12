Schauspiel-Aus? Jonathan Bailey klärt Gerüchte auf

Ein plötzliches Karriere-Aus? Von wegen! Jonathan Bailey (37) hat klargestellt, dass er keinesfalls mit der Schauspielerei aufhört. Auslöser der Verwirrung war ein Interview, das er während einer Radtour zwischen Rom und Pisa auf dem Weg zu einer Hochzeit gab – mit wackeliger Internetverbindung und missverständlichem Ergebnis. "Es gab ein unglückliches Misszitat, das sagte, ich hätte für eine Weile aufgehört zu schauspielern", erklärte er dem Magazin Esquire UK. Headlines wie "Jonathan Bailey hat die Schauspielerei aufgegeben" machten daraufhin die Runde. Der Wicked-Star stellt klar: Er ist weiterhin im Geschäft, nur mit kurzzeitig angezogener Handbremse, und plant, im nächsten Jahr wieder am Set zu stehen.

Worum es ihm wirklich geht: ein Schritt zurück, aber kein Stopp. Jonathan will 2026 nach "Wicked: For Good" lediglich etwas kürzertreten und mehr Zeit in sein Engagement für The Shameless Fund stecken, eine Initiative, die Gelder für Non-Profits sammelt und die LGBTQ+-Community unterstützt. "Ich habe in dem Moment gelernt, dass man es nicht kontrollieren kann", sagte er über die rasend schnellen Schlagzeilen, die am Montag nach dem Interview auftauchten. Ganz ohne Jonathan müssen Fans aber nicht auskommen: Szenen für die vierte Staffel von Bridgerton sind bereits im Kasten. Und auch wenn neue Projekte, die 2026 entstehen, wohl erst 2027 oder später erscheinen, betont er: "Ich bin nächstes Jahr definitiv wieder bei der Arbeit." Eine komplette Auszeit sei nicht geplant.

Neben der Terminkorrektur zeigt Jonathans Klarstellung auch, was ihm privat wichtig ist. Der Schauspieler hat in der Vergangenheit offen über Werte gesprochen, die ihm am Herzen liegen, etwa Fürsorge, Verantwortung und die Freiheit, Lebensentscheidungen ohne äußeren Druck zu treffen. Seine Hinwendung zu The Shameless Fund passt zu diesem Bild: Statt sich ausschließlich auf Premieren und Sets zu konzentrieren, nutzt er seine Reichweite, um Gemeinschaften zu unterstützen, die ihm nahestehen. Der Brite wurde zuletzt vom People-Magazin zum Sexiest Man Alive gewählt. Er ist damit der erste offen homosexuelle Träger dieser Auszeichnung.

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler

Getty Images Jonathan Bailey, Mai 2024

Getty Images Jonathan Bailey, Juni 2025