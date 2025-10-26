"Triggerpunkt": Vanessa Brahimi wehrt sich gegen Bodyshaming

Vanessa Brahimi hat sich in ihrer Instagram-Story direkt an ihre Follower gewandt und über die Reaktionen auf ihre Teilnahme bei Das große Promi-Büßen gesprochen. Sie berichtet von einer Flut an Nachrichten zu ihrem Körper und ihrem Aussehen in der Show. "Ich bekomme andauernd Nachrichten, dass ich viel zu dünn und zu knochig bin. Dass ich ungesund aussehe und dadurch kein Vorbild sei", schrieb sie. Gleichzeitig erreichten sie Anfragen, wie sie "so skinny und fit" bleibe, wie sie esse und welchen Sport sie mache. Vanessa räumt ein, dass sie von ihrem eigenen TV-Bild überrascht war. "Ich muss auch zugeben, dass ich sehr erschrocken darüber bin, wie ich beim Promi-Büßen aussehe", erklärte sie in der Story und fügte hinzu: "Vor allem die Szene beim Wasserspiel hat mich etwas schockiert."

In weiteren Story-Slides ordnete Vanessa ihre Gefühle ein und sprach über den Druck, der durch Kommentare und Erwartungen entsteht. Sie beschrieb, dass das Thema Essen sie nicht erst seit der Show umtreibt: "Für mich persönlich ist das Thema Ernährung schon, seit ich 18 bin, ein Triggerpunkt." Offen sprach sie auch über ihren Blick auf sich selbst: "Teilweise kämpfe ich einfach mit einer verschobenen Wahrnehmung." Mit Blick auf die Debatte um Körperbilder setzte sie einen klaren Punkt und verurteilte Abwertungen jeder Art: "Bodyshaming ist nicht in Ordnung. Egal, in welche Richtung", so Vanessa. Ihr Anliegen inmitten all der Rückmeldungen: mehr Ehrlichkeit. "Es ist mir so wichtig, vor allem bei einem solch sensiblen Thema mehr Realität zu zeigen und dass jeder mal mit sich selbst struggelt", betonte sie und erinnerte: "Jeder Körper erzählt eine Geschichte. Das ist so wahr!"

Bereits vor wenigen Tagen hatte ein Vorschau-Trailer zur aktuellen Staffel von "Das große Promi-Büßen" für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Besonders die offensichtliche Annäherung zwischen Vanessa und Diogo Sangre (31) blieb vielen Fans im Gedächtnis. Während die Influencerin im Trailer offen schwärmte: "Diogo ist superlustig, hat sehr viel Humor, und das passt bei uns beiden echt", schob der Realitystar selbst einem Liebesabenteuer vor laufender Kamera zunächst einen Riegel vor. "Ich bin beim Promi-Büßen auf jeden Fall nicht zum Daten da", stellte er klar. Pikant wurde es, als er wenig später auch mit Emma Fernlund (24) turtelte – das Liebes-Wirrwarr ließ nicht nur Moderatorin Olivia Jones (55) schmunzeln, die trocken kommentierte: "Das hier ist nicht das große Promi-Bumsen." Auch Serkan Yavuz (32) steuerte mit seinem "Womanizer"-Kommentar zu den Spekulationen bei.

Joyn Vanessa Brahimi, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025

Joyn Vanessa Brahimi und Theresia Fischer bei "Das große Promi-Büßen"

Joyn Diogo Sangre, Vanessa Brahimi und Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"

