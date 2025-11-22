Krisengerüchte: Ethan Slater umgeht Frage nach Ariana Grande

Ethan Slater (33) sorgt bei seinen Fans für Stirnrunzeln: Zuletzt trat er in der Today-Show auf, um die Musicalverfilmung Wicked: For Good zu bewerben. Als der Broadway-Star nach der Zusammenarbeit mit seiner Freundin Ariana Grande (32) gefragt wurde, wich er gekonnt aus. Statt konkret zu werden, lobte er das gesamte Ensemble für den Teamgeist am Set. Ort und Anlass waren klar, die Frage ebenso – doch die Antwort ließ Raum für Interpretationen. Während im Netz bereits Gerüchte über eine Beziehungskrise ihre Runde machen, blieb im TV-Moment nur eines eindeutig: Ethan hielt sich zu Privatem bedeckt.

Die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung des Paares brodelte in den letzten Wochen immer wieder. Zwar wurde später betont, dass es keine Bestätigung für eine Trennung gebe, doch das zurückhaltende Verhalten von Ethan in Interviews und die Abwesenheit von Ariana bei vorherigen Anlässen wie Film-Premieren warf Fragen auf. Beobachter vermuten, dass die beiden, auch um den Film zu promoten, ihre Beziehung oder deren möglichen Status bewusst im Hintergrund halten.

Die Beziehung zwischen Ethan und Ariana wurde 2023 bekannt. In den letzten Monaten waren die beiden bei öffentlichen Auftritten eher zurückhaltend. So erschien Ariana zuletzt bei einer Premiere offenbar in Begleitung ihrer Familie, während Ethan nicht dabei war. Ob es sich bei ihrem Verhalten um eine private Entscheidung oder eine strategische Zurückhaltung handelt, bleibt unklar, doch das Interesse an ihrem Beziehungsstatus ist ungebrochen.

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater, "Wicked"-Darsteller

Backgrid /ActionPress Ariana Grande und Ethan Slater in Sydney, 2024