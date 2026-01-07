David Harbour verlässt die Star-Besetzung von "Behemoth!"

David Harbour (50) hat sich überraschend aus der hochkarätig besetzten Produktion des Films "Behemoth!" zurückgezogen. Der Schauspieler, der eine der Hauptrollen neben Pedro Pascal (50) und Olivia Wilde (41) übernehmen sollte, wird nicht länger Teil des Dramas sein, wie Searchlight Pictures gegenüber Variety bestätigte. Während Pedro und Olivia bereits am Set gesichtet wurden und die Dreharbeiten laufen, bleibt noch unklar, wer die Rolle von David übernimmt. Sein Ausstieg aus dem Film ist damit ein weiterer Wendepunkt in seinem ohnehin sehr bewegten Jahr.

Insider berichteten, dass der Schauspieler nach dem Abschluss der fünften und letzten Staffel von Stranger Things emotional stark belastet gewesen sein soll. Der Erfolg der Serie brachte nicht nur hohe Erwartungen, sondern verursachte auch einen intensiven Medienrummel. Zusätzlich belasteten ihn private Schwierigkeiten: Das Ende seiner Ehe mit Lily Allen (40), Gerüchte über Untreue und spekulative Meldungen über ein angespanntes Verhältnis mit Co-Star Millie Bobby Brown (21) sorgten für Schlagzeilen. Auch fiel er in der Öffentlichkeit immer wieder mit fragwürdigen Auftritten auf. Es scheint, als sei der Druck schließlich zu viel geworden.

Kurios ist auch, dass sich seine Wege und die von Pedro schon einmal bei einem gemeinsamen Projekt trennten. Damals verließ Pedro "My Dentist’s Murder Trial" wegen Terminschwierigkeiten, das Format wurde später zu "DTF St. Louis" umgebaut, wo David nun mit Jason Bateman (56) vor der Kamera steht. In Interviews hatte der Charakterdarsteller in der Vergangenheit immer wieder durchblicken lassen, wie sehr ihm ein stabiles Zuhause und enge Bindungen am Herzen liegen. Auch zu seinen "Stranger Things"-Kollegen pflegte er ein enges Verhältnis, sprach von ihnen wiederholt wie von einer zweiten Familie. Umso größer fällt nun der Kontrast aus zwischen den intensiven Jahren am Netflix-Set, den privaten Veränderungen und dem Versuch, in neuen Projekten wieder beruflich voranzuschreiten, während sich im Hintergrund vieles neu sortiert.

