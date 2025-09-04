Anne Wünsches Tochter Miley (12) bringt eigenen Song raus

Anne Wünsche (34) kann vor Stolz kaum an sich halten: Ihre älteste Tochter Miley veröffentlicht im jungen Alter von zwölf Jahren ihren ersten eigenen Song. Diese erfreuliche Nachricht teilt die dreifache Mutter begeistert auf Instagram und kommentiert: "Neben dem ganzen Trennungsthema auch mal was Positives. Meine Tochter hat ihren ersten eigenen Song rausgebracht. Ich könnte nicht stolzer sein." Der Song mit dem Titel "Bleibt stark" wird ab Freitag überall verfügbar sein und greift das ernste Thema Mobbing auf.

Der Song, den Miley ganz nach ihrem eigenen Wunsch gewählt hat, enthält eine kraftvolle Botschaft: "Bleib stark, denn nur du kennst die Wahrheit und nicht die ganzen anderen Leute, die über dich talken und reden und daraus ihre eigenen Stories machen." Der Social-Media-Star erklärte ihren Followern weiter, dass das Thema Mobbing nicht nur Miley, sondern viele betrifft. Trotz ihres jungen Alters hat Miley bereits Erfahrungen mit Hass im Internet sammeln müssen, was vermutlich auch durch die öffentliche Präsenz ihrer Mutter begünstigt wurde.

Miley tritt damit nicht zum ersten Mal in die Fußstapfen ihrer Mutter. Bereits im Alter von zehn Jahren begann sie vorsichtig, ihre ersten Schritte im Rampenlicht zu machen, indem sie einen eigenen Instagram-Account startete. Unter der Aufsicht von Anne durfte sie damals ihre ersten Posts setzen. Dies geschah jedoch stets unter der Bedingung, dass Anne die Aktivitäten ihrer Tochter genau im Blick behält. Doch nun geht Miley mit ihrer musikalischen Premiere einen Schritt weiter und verwirklicht ihren Traum, eine eigene künstlerische Botschaft in die Welt hinauszutragen. Diese Entwicklung zeigt, dass Miley früh gelernt hat, ihre Träume zu verfolgen und sich von äußeren Meinungen nicht entmutigen zu lassen.

Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley an ihrem elften Geburtstag