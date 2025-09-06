Eva Benetatou enthüllt brisante Story über Gabby und Chris

Eva Benetatou (33) sorgt bei der Premiere von Love Island VIP für Aufsehen. Der Reality-TV-Star sprach mit Promiflash über ihre Vorfreude auf die neue Staffel: "Ich glaube, es wird auf jeden Fall heiß hergehen. Krawall wird es definitiv auch geben." Doch es ist nicht nur das Format selbst, das für Eva von Interesse ist. Eine der Kandidatinnen, Gabriela Alves, besser bekannt als Gabby, hat eine gemeinsame Vorgeschichte mit Eva. Gabby war in der Vergangenheit nämlich in eine leidenschaftliche Affäre mit Evas Ex-Partner Chris Broy (36) verwickelt, während dieser wieder mit Eva angebandelt hatte.

Eva erinnerte sich an die komplizierten Umstände ihrer Geschichte mit Gabby und Chris. Sie erklärte, dass Gabby mit Chris zusammen war, obwohl er parallel noch zwei andere Frauen datete, darunter Eva selbst. Diese Dreiecksgeschichte führte einst dazu, dass Eva Gabby kontaktierte, um Klarheit zu schaffen. "Ich habe ihr gesagt, was Sache war", erklärte Eva im Interview. Trotz des turbulenten Beziehungsgeflechts hegt Eva keinen Groll und hofft darauf, dass Gabby vielleicht in der aktuellen Staffel von "Love Island VIP" ihr Glück finden wird.

Gabby, die sich schon bei Are You The One – Reality Stars in Love durch ihre Liaison mit Chris ins Gespräch gebracht hatte, rückt nun erneut ins Rampenlicht. Ihre letzte Beziehung mit Lars Maucher (28) im selben Format verlief turbulent – am Ende entschied sich Gabby nach der Show doch wieder für Chris. Das führte zu Spannungen und öffentlichen Beleidigungen von Lars. Ein Beziehungsgeflecht, das zeigt, wie kompliziert und überlappend Reality-TV-Romanzen sein können – und das jede Menge Zündstoff für Love Island VIP verspricht.

Collage: Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress, Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Collage: Evanthia Benetatou und Gabriela Alves

Collage: Getty Images, Getty Images Evanthia Benetatou und Chris Broy

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela "Gabby" Alves Rodriguez, Realitystar