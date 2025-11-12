Prinz Harry & Meghan: Fans spekulieren über gelöschte Fotos

Bei der glanzvollen 70. Geburtstagsparty von Kris Jenner (70) in der Villa von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Beverly Hills waren zahlreiche Stars vertreten, darunter auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44). Das royale Paar, in eleganter Abendgarderobe gekleidet, wurde zunächst auf Instagram in Partyfotos verewigt – einmal von der Gastgeberin selbst und einmal von ihrer Tochter Kim Kardashian (45). Doch nur Stunden nach der Veröffentlichung verschwanden die Bilder plötzlich von beiden Accounts, was in den sozialen Medien wilde Spekulationen auslöste.

In den Kommentaren wurde unter anderem gemutmaßt, Harry und Meghan könnten darum gebeten haben, die Bilder wegen des Gedenkwochenendes in Großbritannien und möglicher Kritik an ihrem Auftritt zu löschen. Andere Fans vermuteten, die "Keeping Up with the Kardashians"-Stars hätten die Fotos entfernt, um unnötige Aufmerksamkeit auf das royale Paar zu vermeiden. Auch Kritik an Harry und Meghan kam auf, da einige Fans den Auftritt des Paares als unpassend oder gezwungen empfanden. Vertreter von Jenner, Kardashian und dem Herzogspaar haben sich bisher nicht zu den gelöschten Bildern geäußert, wie Page Six berichtet.

Die royale Exklusivität und der Glamour der Kardashians trafen bei der James-Bond-Themenparty aufeinander, an der auch Persönlichkeiten wie Beyoncé (44), Oprah Winfrey (71) und Adele (37) teilnahmen. Harry und Meghan hatten bereits zuvor am Abend am Baby2Baby-Gala-Dinner teilgenommen, bei dem ihre Freundin Serena Williams (44) geehrt wurde. Die Beziehung zwischen dem Herzogspaar und dem berühmten Kardashian-Jenner-Clan ist der Öffentlichkeit wenig bekannt, doch Meghan wurde in der Vergangenheit häufiger mit prominenten Hollywood-Kreisen in Verbindung gebracht, was gelegentlich auch kritisch betrachtet wurde. Harry und Meghan waren auf der Feier laut Beobachtern vertraut und entspannt, doch das Mysterium um die gelöschten Bilder bleibt bestehen.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025