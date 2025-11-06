Sohn weint: Kathi Wageners Kinder leiden unter der Trennung

Katharina Wagener (30) hat in einer Instagram-Story offengelegt, wie sehr ihre Kinder unter der Trennung von Kevin Yanik (27) leiden. Am Abend habe der Familienvater die Geschwister nach einem gemeinsamen Tag wieder zu der Influencerin nach Hause gebracht – doch die Situation eskalierte an der Haustür. "Die Übergabe war so schlimm", gestand Kathi. Vor allem Sohn Leo habe bittere Tränen vergossen, als klar war, dass Papa nicht mit hereinkommt. Die Reality-Bekanntheit beschrieb, wie sie auf dem Flur versuchte, ihren weinenden Sohn zu beruhigen, während Kevin bereits wieder gehen musste.

In ihrer Story schilderte Kathi, dass sie mit Leo das Gespräch suchte, um zu verstehen, was hinter seinen Tränen steckt. "Ich habe gefragt: 'Weinst du wegen Papa, weil der Papa jetzt nicht mitgekommen ist?' Ja, das hat er", erklärte sie auf Social Media. Sie betonte, dass es bislang noch nicht viele Übergaben gegeben habe und diese in der Vergangenheit oft friedlicher verliefen, wenn sie die Kinder an Kevin übergab. Nun sei der Abschied jedoch besonders schwer gewesen, weil der Papa "schon zum zweiten Mal plötzlich weg ist". Genau das mache die Türmomente für beide Kinder so belastend.

Schon vor einer Woche hatte Kathi auch über ein kommendes Ereignis in ihrem Leben gesprochen: die Geburt ihres dritten Kindes. Obwohl die Beziehung zu Kevin gescheitert ist, wünscht sich die Influencerin, dass der Vater ihrer Kinder an diesem besonderen Moment teilnimmt. "Das wäre mein Wunsch, ja", antwortete sie damals auf die Frage eines Fans, ob Kevin bei der Geburt dabei sein wird. In ihrer Story machte Kathi deutlich, wie sehr ihr an einem gemeinsamen Erlebnis bei der Geburt liegt. "Bei einer Geburt entsteht Leben, unser gemeinsames Leben, das wir zusammen erschaffen haben", erklärte Kathi. Sie betonte, dass dieser Moment für sie einzigartig und wahrscheinlich das letzte Mal sei, dass sie ein Baby zur Welt bringe.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Katharina Wagener im Dezember 2024

