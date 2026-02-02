Kein Kontakt: Für Samira Yavuz ist ihr Vater ein "Phantom"

Im australischen Dschungel öffnet Samira Yavuz (32) in einem Gespräch mit Mitcamper Stephen Dürr (51) ihr Herz und lässt die Fans des Dschungelcamps an einer der wohl sensibelsten Geschichten ihres Lebens teilhaben. Die Reality-TV-Bekanntheit erzählt, dass sie ohne ihren Vater aufgewachsen ist und sich als Kind tief abgelehnt gefühlt habe: "Er hatte nie Interesse an mir, ganz schlimm. Richtige, schlimme Daddy-Issues." Erst mit 18 Jahren erfährt sie durch Unterlagen vom Jugendamt, dass sie zwei Halbgeschwister hat. "Das ist eine krasse Story, ich habe meine Schwester über Instagram gefunden", berichtet sie weiter.

Um BAföG zu beantragen, habe sie damals den Einkommenssteuernachweis ihres Vaters gebraucht, doch auf ihre Kontaktversuche sei keine Reaktion gekommen. Also sei sie selbst zu seiner Adresse gefahren und habe so ihren Halbbruder kennengelernt. Über ihre Halbschwester sagt die zweifache Mama: "Wir haben langsam angefangen, eine Beziehung aufzubauen. Sie ist mir ähnlicher als jeder andere Mensch." Im Dschungeltelefon zeigt sich Stephen tief berührt und meint: "Eigentlich eine kleine Story für eine Serie." Später sagt Samira, sie habe ihren Frieden damit gemacht, dass ihr Vater kein Teil ihres Lebens sei: "Er ist für mich ein Phantom. Ich weiß gar nicht, wie der heute aussieht."

Schon Monate vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp hatte Samira in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" über das Alleinsein mit ihren Töchtern gesprochen und dabei offen gemacht, wie sehr ihre Mutter für sie in der Kindheit alles gewesen sei. "Sie war Oma, Opa, Mama und Papa – sie war einfach alles", betonte die Influencerin. Im selben Gespräch erinnerte sich die Reality-TV-Bekanntheit daran, wie schwer es für sie war, sich als junge Frau auf die Suche nach ihrem Vater zu machen. Besonders ihr direkter Ton in einem Brief an ihren Erzeuger blieb ihr im Gedächtnis: "Ich habe angefangen mit 'Lieber Erzeuger' und geschrieben, dass ich diesen Antrag ausgefüllt zurück brauche. Und wenn ich ihn nicht bekomme – ich weiß ja jetzt, wo er wohnt. Ich komme und hole es." Doch auch diese klare Botschaft erhielt keine Antwort.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026