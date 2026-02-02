Heimlich Vater? Fergie gratulierte Epstein (†66) zur Geburt

Ein bislang unbekanntes Schreiben aus den "Epstein-Files" bringt Sarah Ferguson (66) jetzt erneut in Verbindung mit Jeffrey Epstein (†66). Wie die britische Daily Mail berichtet, schickte Sarah, die Ex-Frau von Andrew Mountbatten Windsor (65), am 21. September 2011 eine E-Mail an den inzwischen verstorbenen Unternehmer und gratulierte ihm zur angeblichen Geburt eines Sohnes. In der Nachricht erklärte sie, sie habe die Neuigkeiten von Andrew gehört und schrieb: "Liebe, Freundschaft und Glückwünsche zur Geburt deines Baby-Jungen." Abgeschlossen wird die Mail mit einem vertrauten "Sarah x". Die Zeilen stammen aus einer heiklen Phase, in der der verurteilte Sexualstraftäter weltweit in der Kritik stand, und zeigen, dass zwischen der damaligen Herzogin und Jeffrey offenbar weiterhin ein direkter Draht bestand.

Ob Jeffrey tatsächlich ein Kind hatte, bleibt jedoch unklar, da er zu Lebzeiten keine seiner möglichen Nachkommen offiziell anerkannt hat. Auch in seinem Testament, das nach seinem Tod 2019 offengelegt wurde, gibt es keine Hinweise auf Nachkommen. Sein beträchtliches Vermögen sollte größtenteils an seine damalige Lebensgefährtin gehen. Die E-Mail deutet also lediglich darauf hin, dass 2011 entsprechende Gerüchte im Umfeld des US-Finanziers kursierten – bestätigte Fakten gibt es jedoch nicht. Auch ob Jeffrey jemals auf die Gratulation reagierte oder die angebliche Geburt bestätigte, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Für Sarah bedeutet die Enthüllung eine weitere unangenehme Verbindung zu ihrer Vergangenheit im Umfeld des Unternehmers. Die ehemalige Herzogin stand erst kürzlich wegen anderer fragwürdiger E-Mails mit Jeffrey in der Kritik, obwohl seine Verurteilung wegen Sexualdelikten mit einer Minderjährigen schon Jahre zurücklag. Dabei soll sie Jeffrey geschmacklose Details über ihre Tochter Prinzessin Eugenie (35), die damals erst 19 Jahre alt war, verraten haben. Die neuesten Enthüllungen werfen nun einen noch größeren Schatten auf die Ex-Royal.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, britische Royal

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

Anzeige Anzeige