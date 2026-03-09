Kim Kardashian verzaubert mit Selfies mit Tochter Chicago

Kim Kardashian (45) hat ihre Fans mit einem emotionalen Instagram-Post begeistert. Die Realitystar-Ikone teilte eine Reihe von intimen Bildern mit ihrer Tochter Chicago West (8), die das Herz ihrer Millionen Follower im Sturm eroberten. Unter dem Titel "Chi Chi" und einem Herz-Emoji präsentierte Kim die Fotoserie, die Mutter und Tochter in verschiedenen Alltagsmomenten zeigt. Mal kuscheln die beiden gemeinsam im Bett, mal ziehen sie Grimassen in die Kamera. Besonders für Aufsehen sorgte ein Schnappschuss, der Kim und Chicago in einem öffentlichen Zug zeigt, wo sie sich lässig eine Tüte Chips teilen – eine ungewöhnlich bodenständige Szene für die sonst so glamouröse Milliardärin. Bereits nach einer Stunde hatte der Beitrag über 171.000 Likes gesammelt.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter dem Post dreht sich alles um ein Thema: die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Kim und ihrer siebenjährigen Tochter. "So süß. Dein Zwilling", "Mini-Kim" oder schlicht "Zwillinge!" sind nur einige der zahlreichen Reaktionen, die sich auf die frappierenden Gemeinsamkeiten zwischen Mutter und Tochter beziehen. Besonders auf den Nahaufnahmen, auf denen beide direkt in die Kamera blicken, fallen das identische Lächeln und die gleichen Augen auf.

Diese privaten Einblicke kommen bei den Fans offenbar deutlich besser an als die üblichen professionellen Shootings der Unternehmerin. Kim, die vier Kinder hat, zeigt sich immer wieder als engagierte Mutter. Erst vor wenigen Tagen wurde sie beim Verlassen einer nächtlichen Recording-Session mit ihrer ältesten Tochter North West (12) gesichtet, bei der sie das musikalische Talent ihres Kindes unterstützte. Die ungeschminkten, authentischen Momente mit ihren Kindern scheinen für Kim zunehmend wichtiger zu werden – sehr zur Freude ihrer weltweiten Fangemeinde.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter Chicago, März 2026

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Tochter Chicago beim Chips-Essen im Zug, März 2026

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian