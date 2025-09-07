JoJo Siwa "nervt" Freund Chris Hughes mit Familienplanung

JoJo Siwa (22) macht kein Geheimnis daraus, dass sie am liebsten sofort mit der Familienplanung beginnen würde. Zu Gast bei "No Filter" gab die Tänzerin nun zu, ihrem Partner Chris Hughes (32) damit manchmal auf den Geist zu gehen. "Ich nerve ihn damit, aber wir nerven uns auch gegenseitig damit", erzählte sie mit einem Lächeln. Die beiden lernten sich in der Celebrity Big Brother-Villa kennen, was ihrer Meinung nach die Beziehung beschleunigte: "Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben eine schöne Zukunft vor uns, und ich glaube, es geht sehr schnell, aber es fühlt sich so richtig an."

Bereits im Juli kursierten Gerüchte über eine Schwangerschaft. Ein Video auf Social Media zeigte, wie JoJo ihrem Freund ein Tablett mit Süßigkeiten präsentierte. Dabei streichelte der Love Island-Star seiner Liebsten mehrfach über den Bauch. Viele Fans interpretierten diese Geste als Beweis, dass die Blondine ein Baby erwartet. Bislang haben die US-Amerikanerin und der Brite diese Spekulationen allerdings nicht bestätigt. Die neuesten Aussagen des einstigen Kinderstars zeigen jedoch, wie präsent das Thema für das Paar ist.

JoJo und Chris' Beziehung hat nicht nur ihre Fans verzaubert, auch ihre Familien sind begeistert. Der Bruder der Sängerin, Jayden, band Chris sogar in seine Hochzeitspläne ein. "Mein Vater und er sind beste Freunde. Mein Bruder hat ihn gerade gebeten, Trauzeuge bei seiner Hochzeit zu sein. Meine Familie hat noch nie jemanden so geliebt, noch nie", freute sich die TV-Bekanntheit in der Talkshow "Loose Women".

