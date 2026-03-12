Katy Perry teilt süße Instagram-Momente mit Justin Trudeau

Katy Perry (41) hat auf Instagram eine neue Bilderreihe veröffentlicht, in der sie zeigt, was ihr im Leben am wichtigsten ist. Gleich zweimal ist darauf der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (54) zu sehen. Die Sängerin postete unter anderem ein liebevolles Selfie, auf dem sie ihren Kopf an Justins Wange lehnt, während beide entspannt in die Kamera lächeln. "Du bist der Schatz, den du suchst", schrieb die Musikerin zu der Aufnahme. Ein weiteres Bild zeigt Justin, wie er sich einen selbstgebastelten Zauberstab aus Pfeifenreinigern vor das Gesicht hält.

Neben den beiden Schnappschüssen mit dem Politiker teilte Katy auch andere Momente, die ihr offenbar am Herzen liegen. In dem Karussell-Post sind außerdem Fotos ihrer Tochter zu sehen, die für sie selbstverständlich einen besonderen Platz einnimmt. Dazu kommen bunte Sticker, Gesichtsmasken und alberne Selfies, auf denen sie mit Zahnaufheller posiert. Die Auswahl der Bilder zeigt eine persönliche und verspielte Seite der Künstlerin.

Die Posts der Popsängerin wirken wie ein kleiner Blick in ihr privates Wohlfühl-Universum. Katy teilt auf Social Media immer wieder Momente, in denen sie sich mit Freunden, Wegbegleitern und ihrer Familie umgibt. Auch ihre Rolle als Mutter ist ihr wichtig, wie sie in früheren Interviews betonte, gleichzeitig schützt sie die Privatsphäre ihrer Tochter so gut wie möglich. Justin wiederum gilt seit Jahren als politischer Promi mit starker Präsenz in den Medien und in sozialen Netzwerken. Auf gemeinsamen Fotos mit anderen Stars zeigt sich der Kanadier häufig locker und nahbar – nun reiht sich auch Katys neues Posting in diese Reihe persönlicher Promi-Momente ein.

