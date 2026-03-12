Lewis Hamiltons überraschende ADHS-Enthüllung vor F1-Saison

Lewis Hamilton (41) hat in einem Fahrervorstellungsvideo der Formel 1 überraschend bekanntgegeben, dass bei ihm ADHS diagnostiziert wurde. Der siebenmalige Weltmeister, der für Ferrari fährt, machte diese persönliche Enthüllung vor dem Start der Saison 2026. In dem Video, das auf dem offiziellen Formel-1-Kanal auf YouTube veröffentlicht wurde, wurden alle 22 Fahrer gebeten, eine interessante Tatsache über sich zu teilen. Dabei offenbarte Lewis seine neurologische Entwicklungsstörung, die unter anderem mit Symptomen wie Hyperaktivität und Konzentrationsschwierigkeiten einhergehen kann. "Ich komme nach Hause und gehe erst einmal durch das ganze Haus, bevor ich mich überhaupt hinsetzen kann, um alles neu zu ordnen", erklärte der Rennfahrer.

Diese Offenbarung sorgte schnell für große Aufmerksamkeit bei den Fans. Die Saison 2026 ist für den Ferrari-Piloten besonders bedeutsam, nachdem er in der vorherigen Saison eine enttäuschende Zeit durchlebte. Es war seine erste Saison ohne einen einzigen Podiumsplatz und er konnte keinen einzigen Sieg einfahren. Die Erwartungen sind jedoch nach den Vorsaisontests im vergangenen Monat in Bahrain wieder hoch, da die Leistung von Lewis' Wagen SF-26 vielversprechend aussah. Später konnte er schon beim Saisonauftaktrennen in Melbourne abliefern: Am Ende landete er auf Platz vier.

Lewis hat in der Vergangenheit bereits mehrfach offen über seine psychische Gesundheit gesprochen und nie gezögert, Schwierigkeiten einzugestehen. Eine so persönliche Information hatte er allerdings bisher noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Der Brite geht inzwischen in seine 20. Saison in der Formel 1 und hat sich im Laufe seiner langen Karriere als einer der erfolgreichsten Fahrer etabliert. Dass er sich nun auf diese Weise öffnet und seine ADHS-Diagnose bekannt macht, könnte für viele Fans ein starkes und ermutigendes Signal sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton, im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und sein Hund Roscoe, Oktober 2020