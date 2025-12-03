"Hochzeitskampagne": Amir Hosseiny ist nicht verheiratet

Aufatmen bei den Fans von Amir Hosseiny: Der Reality-TV-Star hat die Spekulationen um eine heimliche Hochzeit selbst beendet. Anlass war ein Posting auf Instagram, das ihn in einem edlen Hochzeitslook an der Seite einer Frau zeigte – romantische Kulisse, Vespa, vertraute Gesten. Jetzt meldete sich Amir selbst zu Wort und stellte klar, dass er nicht verheiratet ist. "Ich habe nicht geheiratet! Wir haben eine sehr emotionale Hochzeitskampagne geshootet und ich schreibe meine Bildbeschreibungen immer so, dass sie zur Stimmung passen", erklärt der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat.

Seine Bildbeschreibungen hätten zu Missverständnissen geführt, was ihn jedoch vor allem dankbar mache, weil es zeige, wie nah seine Community an seinen Inhalten sei. "Kein Geheimnis, keine versteckte Hochzeit, nur ein Shooting", fasste das TV-Sternchen zusammen. Die Glückwünsche, die zahlreich in den Kommentaren eintrafen, nahmen trotzdem kein Ende – und brachten ihn, wie er schrieb, "ehrlich zum Lächeln". Seinen Beitrag beendet er mit den Worten: "Schon verrückt, was ein einziges Shooting auslösen kann… ups."

Wie wurde die Debatte um eine mögliche Hochzeit ausgelöst? Damals schrieb Amir zu romantischen Bildern auf Social Media, die vermuten ließen, dass er den Bund der Ehe eingegangen ist: "Manchmal trifft dich das Leben genau da, wo du es nie erwartet hast. Zwei Menschen. Ein Ja." Die Fans zeigten sich überwältigt und überschütteten ihn mit Glückwünschen. Kommentare wie "Gänsehaut. Alles Liebe euch beiden!" häuften sich – doch nicht alle waren überzeugt. Einige Follower spekulierten, ob das gezeigte Hochzeitskleid nicht nur provisorisch drapiert war, weil es wohl mit Stecknadeln fixiert wurde. Auch die zurückhaltende Mimik des Realitystars sorgte bei manchen für Zweifel.

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny, "Bachelorette"-Kandidat

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny in einem Boot

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny sitzt im Freien