Vor Abnahme: Justine Dippl hat sich "total unwohl" gefühlt

Justine Dippl spricht offen über ihren großen Neustart: Die Reality-Bekanntheit hat in den vergangenen Monaten rund 15 Kilogramm abgenommen und zeigt sich heute mit deutlich veränderter Silhouette. Im Gespräch mit Promiflash auf Kate Merlans "Katys X-Mas Wonderland 2025" schildert Justine, wie schwer der Anfang fiel und warum sie ohne Hilfe nicht aus der Negativspirale kam. "Ich habe mich total unwohl gefühlt, aber ich habe halt überhaupt nicht die Kurve gekriegt, weil ich halt immer ein bisschen gefrustet war über mein Leben", erzählt sie über die Zeit vor der Abnahme. Der Wendepunkt kam, als jemand an ihrer Seite klare Worte fand: "Stopp, jetzt kriege ich dich mal wieder hin, wir schaffen das zusammen." Mit dieser Unterstützung setzte Justine ihren Plan um – und die Pfunde fielen.

Im Promiflash-Interview beschreibt die Influencerin, dass vor allem Frustessen sie zuvor ausgebremst hatte. Wenn der Alltag zäh lief, griff sie häufiger zu, der innere Schweinehund gewann. Genau hier habe die gemeinsame Strategie angesetzt: Struktur statt Ausreden, kleine Etappen statt Druck. Aus dem Gefühl "Ach, egal, läuft ja eh alles nicht" wurde ein verbindlicher Fahrplan. Der Mix aus Motivation, klaren Ansagen und Begleitung half ihr, dranzubleiben und Schritt für Schritt zurück in den eigenen Körper zu finden. "Und dann hat das geklappt", betont Justine.

Die Influencerin ist bereits durch diverse TV-Formate bekannt und teilt regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Fans. Ihre Abnehmreise begann sie schon vor einigen Monaten und dokumentierte den Wandel auch auf Social Media. Gegenüber Promiflash verrät sie, wie sie die Kilos zum Purzeln gebracht hat: "Es ist tatsächlich viel nur die Ernährung. Also Sport fange ich eigentlich gerade erst an." Wichtig sei ihr dabei nicht nur die Zahl auf der Waage, sondern vor allem, ein besseres Körpergefühl und neues Selbstbewusstsein zu gewinnen.

Imago Justine Dippl, Dezember 2025

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, TV-Bekanntheit

Instagram / justine_dippl Justine Dippl