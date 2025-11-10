Deutsche "Harry Potter"-Reihe? Bald kommt "Woodwalkers 2"

Carag und seine Freunde kehren zurück! Mit "Woodwalkers 2" wird die Geschichte der Gestaltwandler fortgeführt, die in der Clearwater High, versteckt in den Rocky Mountains, ein Zuhause finden. Der frisch veröffentlichte Trailer zur Fortsetzung auf YouTube zeigt, dass Andrew Milling (gespielt von Oliver Masucci, 56) erneut zur Gefahr wird. Unterstützt wird er dabei von Tucker Jones, verkörpert von Moritz Bleibtreu (54). Carag kann sich in einen Puma verwandeln und muss mit seinen Freunden Holly und Brandon, einem mächtigen Bison, die finsteren Pläne des Duos durchkreuzen.

Im neuen Kapitel der Filmreihe werfen sich weitere prominente Schauspieler in den Fantasy-Konflikt: Tom Schilling (43) tritt als Mr. Crump in Erscheinung, während David Schütter die Rolle von Xamber Goldeneye übernimmt. Mit mehr Tempo, großer Spannung und erweiterten Schauplätzen verspricht dieses Abenteuer, den Umfang und die Gefahren der magischen Welt, die auf Katja Brandis' Büchern basiert, noch eindrucksvoller zu gestalten. Neben den sechs Romanen der Hauptreihe existieren mehrere Specials sowie die Spin-off-Reihe "Seawalkers", was Fans auf noch mehr Geschichten hoffen lässt.

Die "Woodwalkers"-Romane gelten als ein Hit in deutschen Bücherregalen und haben eine riesige Fangemeinde, insbesondere unter jüngeren Lesern. Sie zeichnen sich durch den mitreißenden Mix aus spannenden Abenteuern und der Erkundung von Identität und Freundschaft aus. Die Filme knüpfen nahtlos an diesen Erfolg an. Besonders die Beziehungen der Protagonisten bieten dabei emotionalen Tiefgang: So sorgt Carags Bindung zu Tikaani, einer Schneewölfin, immer wieder für unerwartete Wendungen. Die neue Besetzung und die größeren Dimensionen von "Woodwalkers 2" dürften Fans begeistern, während die magische Welt erneut zum Leben erwacht.

Getty Images Emile Cherif und Oliver Masucci bei der "Woodwalkers"-Premiere im Oktober 2024

Getty Images Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Getty Images Autorin Katja Brandis bei der Filmpremiere im Oktober 2024

