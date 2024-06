Von Ex-Frau "gezeichnet": Eminem ist nicht bereit für Liebe

Beruflich könnte es bei Eminem (51) wohl derzeit nicht besser laufen. Erst vor wenigen Tagen feierte der US-amerikanische Songwriter mit dem Lied "Houdini" erfolgreich sein großes Musik-Comeback. Doch privat sieht es bei der Rap-Legende ganz anders aus. Die letzte ernsthafte Beziehung des Emmy-Preisträgers ist nämlich schon ganze 18 Jahre her. Wie ein Insider nun gegenüber Ok! berichtet, soll Eminem seit seiner Scheidung von Kim Scott nicht mehr offen für die Liebe sein. Der Musiker sei "zu paranoid, um einer Frau eine Chance zu geben" und sei von der Beziehung mit seiner Ex-Frau "für immer gezeichnet", gibt die interne Quelle an.

Eminem hatte seine Verflossene bereits im Jugendalter kennengelernt. Doch was sich anhört wie eine romantische Liebesgeschichte, gleicht eher einer Achterbahnfahrt. Zweimal heirateten die On-off-Lover, ließen sich jedoch beide Male wieder scheiden. Obwohl die toxische Beziehung jetzt schon fast zwei Jahrzehnte her ist, soll Eminem immer noch unter Vertrauensproblemen leiden. "Er kann sich einfach nicht dazu durchringen, jemandem so weit zu vertrauen, dass er sich ihm gegenüber öffnet", erklärt der Informant und fügt emotional hinzu: "Aber seine Freunde wissen, dass er tief im Inneren gerne eine Beziehung hätte. Es ist wirklich traurig, ihn so einsam zu sehen – sie wünschen sich, er würde seinen Schutz aufgeben und sich öffnen, um wieder Liebe zu finden."

Trotzdem: Eine Frau in Eminems Leben hält offenbar einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen inne. Seine Tochter Hailie Jade (28), die vor wenigen Tagen sogar geheiratet hat. Berichten von TMZ zufolge soll es während der Trauung zu einem rührenden Moment gekommen sein. Stolz soll der Musiker die 28-Jährige auf die Tanzfläche geführt haben. Wie Fotos zeigen, teilten sie dort einen zuckersüßen Vater-Tochter-Tanz.

Kim Scott in Michigan, 2007

Hailie Jade Mathers, Podcasterin

