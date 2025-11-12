Emma Heming: So lebt es sich mit demenzkrankem Bruce Willis

Emma Heming (47) hat in einem emotionalen Interview über das Leben an der Seite ihres Mannes Bruce Willis (70) gesprochen, der an frontotemporaler Demenz erkrankt ist. Die ehemalige Schauspielerin gab einen berührenden Einblick in den Alltag mit der Krankheit und erklärte der Apotheken Umschau, wie sie gelernt hat, die Kontrolle loszulassen und Unterstützung von anderen anzunehmen. "Er ist stabil, fühlt sich wohl und wird sehr geliebt", verriet sie im Gespräch. Gemeinsam mit ihrer Familie und einem engagierten Pflegeteam schaffen sie ein Umfeld voller Wärme und Geborgenheit. Seit einiger Zeit lebt er getrennt von seiner Familie in einem speziell für ihn eingerichteten Haus. Ihn unterstützt ein rund um die Uhr anwesendes Pflegepersonal.

Im Interview betonte Emma, wie wichtig die kleinen, kostbaren Momente für sie geworden sind. Musik und gemeinsame Freuden stehen im Mittelpunkt ihres Familienlebens: "Wir konzentrieren uns auf die kleinen, schönen Momente wie Musik, Lachen und die Wärme des Zusammenseins", resümierte das Model. "In unserem Zuhause ist sehr viel Liebe." Trotz der Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt, scheint Emma viel Kraft daraus zu ziehen, für Bruce und ihre Familie einen Ort des Trostes und der Liebe zu schaffen. Ihr offener Umgang mit der Situation soll auch anderen Betroffenen und deren Angehörigen Mut machen, sich Unterstützung zu holen und den Fokus auf die positiven Augenblicke zu legen.

Emma Heming und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Die Familie zeigt sich auch in schweren Zeiten eng verbunden und geht diesen Weg Seite an Seite. Bruce, bekannt für seine Rollen in Blockbustern wie "Stirb langsam" und "The Sixth Sense", ist nicht nur für Fans ein gefeierter Filmstar, sondern vor allem für seine Familie ein liebevoller Vater und Ehemann geblieben. Gerade jetzt ist familiärer Rückhalt für Bruce, der sich 2022 aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, von größter Bedeutung. Der fünffache Vater erhält nicht nur liebevolle Unterstützung von seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern, sondern auch von Ex-Partnerin Demi Moore (63), mit der er von 1987 bis 2000 verheiratet war, und ihren drei Töchtern.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022

Anzeige Anzeige

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis