Christina Grass promotet Song von Ex Marco Cerullo

Christina Grass (37) und Marco Cerullo (36) haben ihre Fans mit einem gemeinsamen Video auf Instagram überrascht. Die beiden Realitystars, die sich im Mai 2024 getrennt hatten und zuletzt in der Show Prominent getrennt zu sehen waren, standen plötzlich wieder für einen Clip vor der Kamera – zusammen mit Yeliz Koc (31). In dem Video zeigte sich Marco erstaunt über die unerwartete Zusammenarbeit und richtete das Wort an Christina: "Dass wir nochmal ein Video zusammen machen, oder?" Die Antwort der ehemaligen Partnerin kam prompt: "Ja, hättest du nicht gedacht", lachte sie.

Der Clip sorgte nicht nur wegen der Reunion zwischen Marco und Christina für Aufsehen, sondern auch wegen der ausgelassenen Stimmung der Beteiligten. Marco nutzte die Gelegenheit, um seinen neuen Ballermann-Song "FKK Abteil" zu promoten. "Aber ihr habt bestimmt meinen Song gehört, oder?", fragte er scherzhaft Christina und Yeliz. Diese stimmten ohne zu zögern zu und zeigten sich tanzend im Takt des Liedes. Die Fans kommentierten zahlreich und positiv, einige waren sichtlich begeistert, die beiden wieder gemeinsam und in entspannter Atmosphäre zu sehen.

Christina und Marco waren über mehrere Jahre ein Paar und galten einst als Traumpaar der Reality-TV-Szene. Bei ihrer Teilnahme an der Realityshow "Prominent getrennt" hatten viele Zuschauer deutliche Spannungen zwischen den beiden bemerkt. Umso überraschender ist es nun, dass sie für dieses Projekt zusammengefunden haben. Die beiden beweisen, dass Ex-Partner miteinander harmonieren können – zumindest vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Yeliz Koc, Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025