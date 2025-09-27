Julia Römmelt bricht Schweigen zum Beef mit Christina Grass

Beim Special Screening des neuen Formats The Summit äußerte sich Reality-Bekanntheit Julia Römmelt (31) nun exklusiv zu den Schlagzeilen rund um ihren Konflikt mit Christina Grass (37). Christina hatte Julia vorgeworfen, etwas mit ihrem Ex-Partner Marco Cerullo (36) gehabt zu haben, und das Thema über Instagram öffentlich gemacht. Julia erklärte jetzt gegenüber Promiflash: "Ich selbst wurde auf keine der Sachen angesprochen. Ich wurde damit nicht konfrontiert." Sie kritisierte, wie leichtfertig persönliche Konflikte heutzutage öffentlich gemacht werden, ohne die Folgen für die Beteiligten zu bedenken.

Im Gespräch mit Promiflash betonte Julia weiter, dass sie es traurig finde, wie in den sozialen Medien Halbwahrheiten verbreitet werden. Dies führe oft dazu, dass Betroffene Hassnachrichten und Drohungen erhielten. Ihrer Meinung nach sollten solche Konflikte zunächst privat geklärt und nur bei Bedarf öffentlich thematisiert werden. "Aber ich glaube irgendwie, es ist so, dass jeder um jeden Preis Aufmerksamkeit haben möchte", erklärte sie. Dabei hielt sich Julia jedoch merklich zurück, was die Hintergründe des Streits betrifft.

Julia und Christina galten früher als Freundinnen, bevor ihre Freundschaft durch Julias angebliche Verbindung zu Marco zerbrach. "Es gibt gewisse Dinge, die man in der Freundschaft einfach nicht macht", erklärte Christina kürzlich in ihrer Instagram-Story. Ob die beiden noch einmal das Gespräch suchen und die Wogen glätten werden, bleibt abzuwarten. Julia machte jedoch deutlich, dass sie ein privates Gespräch dem öffentlichen Schlagabtausch vorzieht. Marco hat sich bisher noch nicht zu der Situation geäußert.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Influencerin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt im April 2024