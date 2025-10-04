"Geliebter Opi": Christina Grass trauert um ihren Großvater

Christina Grass (37) muss einen schweren Verlust verkraften. Wie die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram mitteilt, ist ihr Großvater am 29. September 2025 im Alter von 93 Jahren verstorben. In einem emotionalen Beitrag teilt sie ein Foto, das sie mit ihrem Opa zeigt, und schreibt berührende Worte des Abschieds: "Mein geliebter Opi, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn alles fühlt sich gerade so leer an. [...] Mein größter Wunsch, dass du mich irgendwann zum Traualtar führen wirst, wird leider nicht mehr in Erfüllung gehen, aber im Herzen werde ich dich immer bei mir tragen."

In ihrem Post erinnert sich Christina liebevoll an die vielen gemeinsamen Momente mit ihrem Großvater. Sie schwärmt von seiner fürsorglichen Art und den kleinen Gesten, die ihre Kindheit geprägt haben. Vom Eis, das er ihr als kleines Mädchen kaufte, bis hin zu seiner Leidenschaft, Holz für den Kamin zu spalten, beschreibt sie zahlreiche Erinnerungen, die sie nie vergessen werde. "Jetzt bist du bei Oma Karin und kannst von oben mit ihr zusammen auf uns aufpassen", betont sie und schließt ab: "Opi, ich vermisse dich unendlich, liebe dich über alles und denke jeden Tag an dich."

Christinas Abschiedsworte zeigen die tiefe Verbindung, die sie zu ihrem Großvater hatte. Der Verlust ihres Opas hinterlässt eine Lücke in ihrem Herzen, doch die warmen Erinnerungen an ihn geben ihr Trost und Kraft. Ebenso kann sie sich auf ihre Familie, Freunde und ihre Community verlassen, die ihr in dieser schweren Zeit beistehen. "Mein herzliches Beileid. Dir ganz viel Kraft", kommentiert beispielsweise ihr Ex-Partner Marco Cerullo (36), während Influencer Liz Kaeber (33) betont: "Es tut mir so unendlich leid. [...] Es ist so schlimm, wenn man einen geliebten Menschen gehen lassen muss und man nur noch aus den Erinnerungen schöpft."

Instagram / christina_grass_ Christina Grass und ihr Großvater

Instagram / christina_grass_ Christina Grass im Februar 2023

