Zoff mit Christina Grass: Julia Römmelt will Stellung nehmen

Seit einigen Wochen kursiert das Gerücht, Julia Römmelt (31) habe eine Romanze mit Marco Cerullo (36) gehabt. Keiner von beiden bestätigte das bisher, aber Marcos Ex Christina Grass (37) wetterte im Netz heftig gegen ihre ehemalige Freundin. Bei einem Special Screening der neuen Show The Summit hat Promiflash mal bei Julia nachgehakt. Zu der angeblichen Liaison wolle das Model zwar nichts sagen, aber ein Statement wird noch folgen: "Ich finde es immer schwierig, dass man das online auf Social Media austrägt, anstatt mit der Person zu reden, weil es immer zwei Seiten der Geschichte gibt. Und ich werde mich dazu noch äußern."

Vor allem der Vorwurf, Julia sei "kein Girl's Girl", scheint für sie wenig Sinn zu haben. Das sei sie nämlich tatsächlich nicht, aber auch aus gutem Grund: "Viele sagen, ich bin kein Girl's Girl. Ich bin aber kein Girl's Girl, weil Frauen eine Story haben und zehn Dinge dazu erfinden und auch nicht immer die Wahrheit sagen. Wenn man die ganze Geschichte erzählen würde, wie sie war, dann wäre sie wahrscheinlich nicht mal zu zehn Prozent so schlimm." Christina warf Julia zwar nicht vor, kein "Girl's Girl" zu sein, betonte in ihrem Statement bei Instagram aber, dass es gewisse Dinge gebe, die Freundinnen nicht machen.

Das große Problem schien für Christina auch gar nicht die Affäre selbst gewesen zu sein, sondern die Tatsache, dass Julia es wohl vermied, ihr einfach die Wahrheit zu sagen. Laut der 37-Jährigen habe die Moderatorin ihr erzählt, sie werde Marco auf Mallorca gemeinsam mit einer größeren Gruppe treffen. Zu dem Zeitpunkt lief angeblich schon was zwischen den beiden. "Du hast mir dreist ins Gesicht gelogen und mir gesagt, dass ich mir nichts denken soll", ärgerte Christina sich. Auslöser der Auseinandersetzung könnte ein TikTok-Video gewesen sein, in dem Julia die Frage stellte, warum es eigentlich ein gesellschaftliches Tabu sei, etwas mit dem Ex einer Freundin zu haben.

ActionPress /Wallocha,Stephan, Instagram / juliaroemmelt Collage: Christina Grass und Julia Römmelt

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Juni 2025

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar