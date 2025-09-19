Sex mit Julia Römmelt: Ist Christina Grass sauer auf Marco?

Christina Grass (37) hat sich in ihrer Instagram-Story zu den jüngsten Schlagzeilen rund um ihren Ex Marco Cerullo (36) und das Playmate Julia Römmelt (31) geäußert. Während die Reality-TV-Darstellerin öffentlich gegen ihre ehemalige Freundin Julia wütet, gibt sie zugleich Entwarnung, was das Verhältnis zu Marco angeht. "Marco und ich sind fein miteinander", erklärte das Model und betonte, dass ihr Ex-Partner nichts über die enge Freundschaft zwischen ihr und Julia gewusst habe. Marco sei ehrlich zu ihr gewesen, und die beiden hätten die Situation im Gespräch klären können.

Die Fassungslosigkeit von Christina richtet sich in erster Linie gegen Julia. Die Freundschaft der beiden Frauen liegt nach einem angeblichen Vertrauensbruch in Trümmern. Während Marco offenbar nicht wusste, welche Verbindungen sich hinter seinem Flirt verbergen, wirft Christina Julia vor, sie belogen und hintergangen zu haben. Vor allem die gewissenlose Art, mit der Julia den Kontakt zu Marco vertieft haben soll, hat Christina erschüttert. Es sei eine Sache der Loyalität, sich an bestimmte ungeschriebene Regeln in einer Freundschaft zu halten, betonte die Influencerin.

Doch wie stehen eigentlich die Fans zu dem Liebesdrama? Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash wird das Thema heiß diskutiert. Viele Fans scheinen von der Affäre von Julia und Marco nicht überrascht zu sein. "Alle 'Realitystars' haben was untereinander" oder "Jeder hat in dieser Bubble mit jedem was, wen wundert es", meinen zwei User. Einige Nutzer äußern Verständnis für Christinas Ärger. "Ist so ein Ehrenkodex, dass man nichts mit Männern von guten Freundinnen anfängt, auch wenn sie getrennt sind", meint eine Leserin.

Collage: Joyn/Benjamin Kis, ActionPress Collage: Julia Römmelt, Marco Cerullo und Christina Grass

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Juni 2025