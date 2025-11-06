Nach Mega-Zoff: Dieser Star verlässt Promi-Büßen freiwillig

Paukenschlag in Folge sieben von Das große Promi-Büßen: Linda Braunberger (24) packt freiwillig die Koffer und verlässt die Show – ausgerechnet nach einem erneuten Eskalationsmoment mit Bellydah Venosta. Auslöser war ein scharfer Schlagabtausch über die romantische Vergangenheit mit Jermaine Diallo, der seiner jetzigen Partnerin Linda sichtlich zusetzte. Vor laufenden Kameras erklärte Linda, sie bleibe "keine Minute länger" mit Belly unter einem Dach und kündigte an, jetzt zu gehen: "Mir ist das viel zu viel für die Psyche, deswegen gehe ich jetzt." Jörg Dahlmann (66) versuchte noch zu beruhigen. Theresia Fischer (33) stand an Lindas Seite. Am Ende blieb es bei der Entscheidung: Exit statt weiterem Zoff.

Dem Abschied waren mehrere heftige Wortgefechte vorausgegangen. Als Linda Belly vorwarf, sie habe sie "grundlos beleidigt", legte die Reality-Kollegin nach. "Ohh, Mäuschen! Er hat echt eklige Sachen mit mir gemacht", stichelte Belly in der Sendung. Linda konterte: "Weil du eine eklige Person bist." Belly schoss zurück: "Du bist genauso eine Gossenf*tze wie ich. Aber ich bin nicht so eine scheinheilige F*tze wie du." Später legte Belly nach und spottete in Folge sieben: "Das war nur ein Chihuahua, der mich angebellt hat. Man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt." Jörg versuchte einzuhaken und die Wogen zu glätten – doch ohne Erfolg. Für Linda war die Grenze überschritten und eine erhoffte Entschuldigung von Belly blieb bis zum Schluss aus.

Zwischen Linda und Belly war die Stimmung schon länger vergiftet, persönliche Grenzen standen immer wieder im Raum. Lindas Beziehung zu Jermaine wurde mehrfach zur Angriffsfläche, was Linda als unzumutbares Kopfkino empfand. Theresia erklärte, sie verstehe, dass Linda sich durch die aggressive Art von Belly in die Enge getrieben fühlte. In früheren Runden hatte Linda bereits deutliche Kritik an Belly formuliert – ohne Versöhnung in Sicht. Während Belly Lindas Reaktionen als Eifersucht und Unsicherheit deutete, pochte Linda auf Selbstschutz und Abstand. Ihr freiwilliger Abschied markiert damit einen persönlichen Schlussstrich unter eine Dynamik, die zuletzt fast ausschließlich von Provokationen, verletzenden Worten und dem Ringen um Respekt geprägt war.

Joyn/Nikola Milatovic "Das große Promi-Büßen" 2025

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, Februar 2025

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"