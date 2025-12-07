Emotional: Tom Brady rührt mit Liebeserklärung an Tochter

Vivian Lake Brady ist 13 Jahre alt geworden! Zu diesem besonderen Anlass hat ihr Vater Tom Brady (48) ihr auf Instagram eine rührende Liebeserklärung gemacht. Mit emotionalen Worten und herzerwärmenden Schnappschüssen feiert der einstige Footballspieler den Teenager-Geburtstag seiner Tochter. Auf den Fotos ist nicht nur die innige Bindung zwischen Vater und Tochter zu spüren, sondern auch die Verbindung zu ihren Brüdern Benjamin (15) und Jack (18), die ebenfalls auf einem Schnappschuss zu sehen sind. "Alles Gute zum Geburtstag, mein geliebtes kleines Mädchen. Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können, und du bist jeden Tag ein Segen für mich und unsere Familie. Dein Lächeln erhellt mein Leben, und dein Lachen ist meine Lieblingsmusik", schwärmt er.

Neben Vivians (13) Strahlen lobt der dreifache Vater auch ihr Engagement und ihren Ehrgeiz. Ob in der Schule, beim Sport oder im alltäglichen Leben – Vivian beeindruckt ihn immer wieder mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Liebe. Tom beschreibt seine Tochter als liebevolle Schwester, Enkelin und Nichte, deren positive Energie die gesamte Familie bereichert. "Ich kann es kaum erwarten, dich im kommenden Jahr aufblühen zu sehen, während du zu der unglaublichen Person heranwächst, die du immer mehr wirst", schreibt er. Auch von den gemeinsamen Reisen mit ihr schwärmt der 48-Jährige – und fügt humorvoll hinzu, dass Vivian es immer schafft, jede Reise zu einer Suche nach dem besten Eis oder einem perfekten Matcha Latte zu machen.

Bereits vor einer Woche sorgte Tom mit einem seltenen öffentlichen Familienmoment für Aufsehen. Bei einem Basketball-Abend in New York zeigte sich der NFL-Star nämlich Seite an Seite mit seinem ältesten Sohn Jack und NBA-Star Karl-Anthony Towns auf dem Court. Besonders bemerkenswert: Jack überragte seinen berühmten Vater nicht nur sichtbar, sondern beeindruckte auch mit echten Basketballkünsten. Auf Instagram war zu sehen, wie Jack dribbelte – und sogar beim Dunking glänzte. Die Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert. "Tom, schrumpfst du oder wächst Jack?" fragte ein Nutzer, während ein anderer schrieb: "Ein dunkender Brady!? Die NBA sollte sich warm anziehen."

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Tochter Vivian Lake

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin, Vivian und Jack

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Tochter Vivian Lake